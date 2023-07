Intervent Jiří popsal smutný případ: Pomáhal muži, kterého náhle opustila manželka

Muž ve středních Čechách přišel nad ránem náhle o manželku. Zemřela doma, lékaři už jí nedokázali pomoci. Zavolali si ale na pomoc Jiřího, který u záchranné služby funguje jako intervent. V případě potřeby vyjíždí na místo a poskytuje psychologickou pomoc blízkých nebo lidem, kteří jsou svědky tragické události.

Operátoři linky 155 ho probudili ze spánku zhruba v osm ráno. „Kolegové mě posílají za mužem, kterému náhle zemřela manželka. Oblékám si služební polokošili a vyrážím. Po cestě si volám s lékařem, který byl u zásahu, aby mi řekl nějaké podrobnosti a já tak věděl, s čím mám počítat,“ vypráví Jiří s tím, že mířil do jedné z menších vesniček v kraji.

Doma nachází muže, který ho téměř nevnímá. Chvíli před tím přišel o milovanou ženu, se kterou strávil v manželství zhruba 40 let. „Než na mě zareaguje, musím ho třikrát oslovit. Ví, kdo jsem. Interventa mu doporučila naše posádka. Nabídne mi místo u stolu vedle něj, přisednu si a začneme si povídat. Vypráví mi o životě s manželkou, o tom, co společně prožili a co vše spolu ještě prožít chtěli,“ popisuje smutné momenty.

Starší pán mu vypráví, že nic z toho by se nestalo, kdyby svou ženu našel dřív. „Povídá mi také o tom, jak moc ho mrzí, že po zhruba 40 letech manželství jí téměř vůbec neříkal, jak moc ji má rád,“ dodává Jiří. Společně pak zemřelou ženu obléknou do oblíbené halenky a předají pohřební službě. „Společně ještě zařizujeme to, aby v domě nezůstal sám. Když přijede muže vnuk, rozloučím se. Popřeju mu hodně sil do dalších chvil,“ zakončuje Jiří s tím, že šlo o jeden z těch méně náročných případů. Jindy jezdí také pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě.