Stanislava zmizela beze stopy před 29 lety: Stala se v Itálii obětí obchodu s bílým masem?

Od zmizení Stanislavy Chlebcové uplynulo již devětadvacet let. Tehdy sedmnáctiletá dívka zmizela beze stopy v italské Veroně. Dodnes není jasné, co se s ní stalo. Dokonce se spekulovalo, že se mohla stát obětí sériového vraha, který tehdy v Itálii řádil. Rodina nepřestává doufat, že se jednoho dne vrátí Stanislava domů.

Stanislava Chlebcová zmizela v dubnu roku 1994. „Odešla z místa svého trvalého pobytu v Lehotě do Lietavské Lúčky. Tam však nedorazila a asi po dvou měsících se ozvala svým příbuzným z Itálie. Několikrát s nimi telefonovala a v říjnu toho roku se odmlčela a víc se neozvala,“ uvedla na Facebooku slovenská policie.

Stanislava byla podle její mámy Anny problémové dítě, které často utíkalo z domova. „Byla v resocializačním zařízení v Zlatých Moravcích, odkud je pustili domů na důvěru. Potom se tam už nevrátila,“ řekla Anna pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ s tím, že právě tam se seznámila s Marcelou z Trenčína. Dívky se společně začaly toulat a skončily v Košicích, kde je zadržela policie a poslala je zpět autobusem domů. „Proč je ale nezadrželi a nekontaktovali rodinu? Nebyly plnoleté a byly v pátrání. My si myslíme, že byli s někým dohodnutí, jelikož už za ně dostali peníze. Jednoduše, že je prodali nějakým Albáncům, kteří je přesunuli do Itálie,“ uvedla Anna a dodala, že v Itálii se dívky rozdělily. Marcela se nakonec vrátila domů, Stanislava nikoliv.

Stanislava se z Itálie několikrát ozvala rodičům, jimž řekla, že pracuje v pizzerii. „Přímo v dopise nám psala, že ji dovezli do Itálie a poslali je na ulici. Tam ji koupil nějaký muž, protože měl těhotnou manželku a chtěl ji pro sebe jako společnici,“ dodává Anna.

V době, kdy Stanislava zmizela, v Itálii řádil sériový vrah, který se přiznal k šesti vraždám. Jako oběti si vybíral prostitutky. Jednu z jeho obětí se policistům nepodařilo identifikovat. Nicméně policejní inspektor Diego Gasparrini z Verony popřel, že by se Stanislava stala jeho obětí. „Dívka, kterou zmiňujete, že nebyla identifikována, zmizela v roce 1992, protože fotka, kterou vyfotil sériový vrah Stevanin pocházela z tohoto období,“ uvedl Gasparrini pro slovenskou televizi JOJ v roce 2021. Máma Stanislavy navíc uvedla, že ji kontaktovala slovenská policie s tím, že DNA Stanislavy se neshoduje s DNA zavražděných dívek.

Podle výše zmíněné televize ve Veroně mezi lety 1999 – 2000 působil pasák ze Slovenska, který nakonec skončil v italském vězení za obchod s bílým masem. „Co se týče tohoto případu mezi děvčaty, které měl pachatel pod ochranou, se nenacházela Stanislava Chlebcová. Ony byly všechny hluchoněmé,“ dodal Gasparrini.