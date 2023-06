Jak dopadla „australská Maddie“? Rodina chce obnovit vyšetřování!

Od zmizení Cheryl Gene Grimmerové uplynulo již třiapadesát let. Britská holčička se ztratila v roce 1970, když si se svou rodinou užívala dne na pláži Fairy Meadow v Austrálii. Byly jí pouhé tři roky. Svědci tehdy uvedli, že viděli neznámého muže s batoletem v náručí. Vyšetřování trvalo desítky let. Dokonce se v případu objevil i podezřelý, nicméně nakonec ho zprostili obvinění. Rodina se ale nevzdává naděje, že spravedlnosti bude učiněno zadost a naléhá na prokuraturu, aby obnovila vyšetřování.

Rodina Gimmerových, která do Austrálie emigrovala z anglického Bristolu, se rozhodla 12. ledna 1970 strávit příjemný den na pláži. Ubytovali se v hostelu Fairy Meadow Migrant Hostel a hned ráno rodiče Carole (tehdy 26) a Vince (tehdy 24), vzali své děti – sedmiletého Rickiho, pětiletého Stephena a čtyřletého Paula – na pláž. Byla tam s nimi i jejich jediná dcera Cheryl, které byly pouhé tři roky.

Odpoledne se celá rodina měla vrátit do hostelu. Děti se proto šly osprchovat do místních sprch, zatímco máma Carole balila jejich věci. Tehdy za ní přišel syn Ricki s tím, že Cheryl odmítá vyjít ze sprch. Carole se vydala svou dcerku zkontrolovat, ale dívka byla pryč.

Tvrzení svědků

Případem se začali zabývat policisté. Svědci tehdy údajně tvrdili, že viděli, jak muž utíkal s holčičkou zabalenou v ručníku pryč. Nicméně policie uvedla, že jsou tato tvrzení nepravděpodobná. Někteří dokonce tvrdili, že děvčátko viděli v bílém autě. Vyšetřovatelé po dívce pátrali dlouhé roky, ovšem za tu dobu se jim nepodařilo nalézt stopu, která by je zavedla k nalezení dívky. V roce 2011 nakonec prohlásili dívku za mrtvou.

Podezřelý

O šest let později vysvitla naděje, že se případ dočká rozuzlení. Objevil se podezřelý, který měl dokonce stanout před soudem. V roce 2017 policisté obvinili muže, který se v 70. letech přiznal, že dívku ve svých tehdejších 15 letech uškrtil. V roce 2019 se u soudu zhroutil a tvrdil, že je nevinný. Soudce Robert Allan Hulme rozhodl, že přiznání, které jako mladík učinil, nelze použít jako důkaz. V době policejního výslechu v roce 1971 u sebe prý neměl žádného opatrovníka ani právníka.

„Konec cesty“

Tehdejší generální prokurátor Mark Speakman po zproštění obvinění uvedl, že je to „konec cesty“. Podle informací BBC není jasné, zdali policie muže stále eviduje jako podezřelého. „Nechci, aby si nějaká další rodina prošla tím, čím si prošla naše,“ uvedl Ricki, který se nevzdává naděje, že se jednou dozví, co se sestře stalo. Případu se prý věnuje každý den. Rodina vkládá naděje do nového generálního prokurátora Michaela Daleyho, na nějž se obrátila s prosbou o přezkoumání případu.