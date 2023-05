Dívka (15) zmizela beze stopy před 6 lety: Našli ji díky dokumentu na Netflixu!

Pátrání po holčičce Kayle Unbehaunové začalo v červenci v roce 2017. Tehdy devítiletá holčička odjela se svou mámou Heather Unbehaunovou kempovat do Wisconsinu. Dvojice se měla vrátit ve středu 5. července, kdy si měl dívku převzít její otec Ryan, který měl Kaylu v péči.

„Heather a Kayla se na soudem nařízenou výměnu nedostavily,“ uvedl Ryan na stránce GoFundMe s tím, že se obrátil na policii. Po dívce bylo vyhlášeno pátrání. Policisté při něm zjistili, že si Heather smazala profily na sociálních sítích a její telefon byl nedostupný. Kayla byla nezvěstná několik let.

Případ je dokonce zmíněn v epizodě dokumentárního seriálu „Nevyjasněné záhady“ na Netflixu a právě díky tomu se podařilo Kaylu najít. Jak uvádí britský deník Daily Mail, v sobotu večer Kaylu spatřil majitel obchodu v obchoďáku ve městě Asheville v Severní Karolíně. Majitel viděl její příběh v dokumentárním seriálu, a díky tomu ji poznal.

Holčička se tak po dlouhých letech shledala se svým otcem a její matka skončila ve vazbě. Iskerka pro televizi CNN uvedl, že pro něho a jeho dceru to je nový začátek. „Je to neobvyklé, ale je dobré, že když má někdo podezření, že někoho poznává bez ohledu na to, jak je příběh starý, nebojí se nám zavolat, abychom to mohli prověřit,“ uvedla policistka Diana Lovelandová.