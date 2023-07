Klíčový svědek otevřeně o zmizení Maddie: Dívenka už nežije! Co mu prozradil hlavní podezřelý?

Bývalý kamarád hlavního podezřelého v kauze zmizení Maddie McCannové poskytl rozsáhlý rozhovor německému deníku Bild. V interview Helge B. mimo jiné prozradil, co mu pedofil Christian B. řekl krátce poté, co vyšla na veřejnost zpráva o zmizení mladičké dívky.

Helge B. se s německým násilníkem seznámil v roce 2007, tedy v době dívčina zmizení. „Bylo to na parkovišti před hospodou v Portugalsku. Můj první dojem byl, že je to milý, osobitý a společenský chlapík,“ vzpomíná v interview pro německý deník.

Jakožto bývalí kriminálníci klábosili o svých zkušenostech. Christian B. se měl mimo jiné chlubit svými horolezeckými schopnostmi. Ty využíval hlavně při krádežích, kdy se do domů dostával skrze balkony.

Maddie ze svého hotelového apartmá zmizela 3. května 2007. Když Helge medializované téma zmínil při rozhovoru s Christianem, jeho přítel dlouhou chvíli mlčel, vypil dvě piva a promluvil. „Nekřičela,“ sdělil stroze šokovanému Helgemu.

Helge se domnívá, že Christian B. měl jít do apartmá v portugalském letovisku loupit. Dítě v pokoji ho překvapilo, zpanikařil a Maddie unesl. „Myslím, že ji unesl,“ potvrdil. „A je mi jasné, že Maddie už nežije,“ svěřil se.

Podivné video

Helge, který se stal později hlavním policejním informátorem, se dále novinářům svěřil o svém vloupání do bytu Christiana B. Poté, co jeho přítel nečekaně odjel, se jej rozhodl připravit o uskladněnou naftu. Když spolu s dalším zlodějíčkem byt prohledávali, narazili na zbraň a podivnou kazetu. To, co na ní bylo nahrané, je zcela šokovalo.

Na videu byla zachycena svázaná žena v pokročilém věku. Spolu v místnosti s ní byl i muž s maskou, který stařenku před kamerou znásilnil. „Na konci videa si sedl na postel a návlek si stáhl. Byl to Christian B.,“ uvedl.

Klíčový svědek

Muž dále vzpomínal na to, jak se na video poprvé snažil upozornit úřady, které ho sprostě odbyly. Jeho svědectví vyšetřovatelé využili až po deseti letech od dívčina zmizení, uvedl deník The Sun.

Helgeho svědectví sehrálo zásadní roli při Christianově odsouzení. Násilník si v současné době odpykává sedmiletý trest za znásilnění. Německý státní zástupce Hans Christian Wolters v červnu 2020 označil Christiana B. za hlavního podezřelého z vraždy Maddie. Dle jeho slov má i důkazy, které dokazují, že holčička byla zavražděna.

Helge případ s napětím sleduje a je rovněž přesvědčen o násilníkově vině. Je však skeptický, zda se jej podaří odsoudit. „Bojím se, že z toho Christian B. vyvázne,“ dodal.