Devět let od vraždy policistky Zajíčkové: Feťák Novák ji srazil při ujíždění jiné hlídce.

Kolegové volali o pomoc, ujížděl jim řidič a potřebovali vytvořit zátaras. Policistka Petra Zajíčková (†36) se svým kolegou nasedla do auta a uháněla jim naproti. Třiadvacetiletý narkoman Josef Novák ale zastavit odmítl a ve skoro 80kilometrové rychlosti Zajíčkovou srazil. Maminka dvou dětí v nemocnici zemřela na těžká zranění, Novák dostal za vraždu 16 let vězení. Je to už devět let od tragické nehody.