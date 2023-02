Nechutný byznys uprostřed lesa: Množitelka drží štěňata v klecích na morče, další psi mrznou venku

Na množírnu psů skrytou v lese u Útěchovic na Pelhřimovsku upozornili Blesk tlapky zvířecí záchranáři. Reportérky na místě zjistily, že z domu se ozývá štěkot, psi byli zavření uvnitř, i v ohradách a kotcích u domu, a to přesto, že venku panovaly mrazy. Na případ proto okamžitě upozornily Krajskou veterinární správu.

Množírnu provozuje Dagmar Jelínková (58), která má podle informací zvířecích záchranářů na 200 psů včetně štěňat, která prodává do výkupu do Německa. Nemá přitom živnostenské oprávnění, to jí zaniklo v roce 2020, ani řádně registrovanou chovatelskou stanici. Množírnu proto vydává za zájmový chov.

Kdo hledá, najde

Z návštěvy Blesk tlapek neměla množitelka radost. Odháněla je od domu a vyhrožovala: „Tohle vás bude stát prachy. Otravujete lidi, nedáte jim pokoj, vy se budete mít co otáčet, nedoplatíte se,“ křičela. O tom, že provozuje množírnu, se odmítala bavit a nechtěla ani říct, kolik fen má nahlášených. „Běžte za těmi, co mě ochraňují, tam se na všechno ptejte,“ řekla. Na dotaz, zda má tedy chovatelskou stanici, odpověděla: „Hledejte, kdo hledá, najde.“ Nakonec na reportérky zavolala policisty, kteří ale žádné protiprávní jednání nezjistili.

Na mrazu, v klecích

Reportérky na místě viděly desítky psů, špice, kolie, čivavy, krysaříky, welškorgi, pomeraniany, v neutěšených podmínkách. I když bylo venku pod nulou, byla některá štěňata ve venkovních ohradách mezi vlastními výkaly. Jako úkryt jim sloužila jedna malá dřevěná boudička. Podobné to bylo i v ostatních výbězích a kotcích, a lepší to nebylo ani uvnitř, kde byly další desítky zvířat. Oknem bylo například vidět dvě štěňata nacpaná do klece pro hlodavce.

Jen pár fen

Problémy s množitelkou má i obec. „Máme neustálý problém zjistit, kolik tam vůbec těch psů má, protože tvrdí, že v má jen pár chovných fén a zbytek jsou štěňata, která prodává dál,“ řekl starosta Otakar Pejša s tím, že chov na Krajské veterinární správě nahlášený nemá. „To jsem si ověřoval,“ dodal.

Kontrola veterinářů

Kolik psů Dagmar Jelínková v domě a ve výbězích a kotcích okolo drží, lze jen těžko odhadnout. Jen ve venkovních ohradách jich byly desítky. Blesk tlapky proto okamžitě podaly podnět na prověření chovu Krajské veterinární správě. Inspektorka telefonicky přislíbila, že na místo dorazí, kdy, ale nechtěla říci.