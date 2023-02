Starouška Romea odložili do útulku. Ublíženou dušičku „spravili“, najde domov na dožití?

Kříženec labradora s retrívrem Romeo našel dočasný domov v rodinném domě u Lídy Dědečkové v Liberci. „Byla to taková dušička ublížená. Byl hodně bojácný, teď už se ale dal dohromady,“ řekla s tím, že domov na dožití, který by potřeboval, mu zatím nikdo nenabídl. Čeká na něj už od loňského října.

Romeo je krásný kříženec | Jana Ulrichová

Milý, mazlivý

Romeo je milý, přátelský a naprosto nenáročný pes. „Je to miláček. Je mazlivý, společenský, společnost lidí vyhledává. Potřebuje někoho, kdo ho bude milovat, kdo s ním bude usínat a ráno vstávat, kdo vezme jeho hlavu do dlaní a bude ho mazlit,“ řekla dočaskářka.

Romeo se svou dočaskářkou Lídou Dědečkovou | Jana Ulrichová

Krátké procházky

Romeo s ohledem na svůj věk už hůře chodí, trápí ho zřejmě artroza. Nepotřebuje proto žádné dlouhé vycházky. „Vyhovovala by mu zahrádka, ta by mu určitě stačila,“ řekla dočaskářka. Dodala, že Romeo dostává kloubní výživu. Jinak je naprosto zdravý, žádný jiný neduh ho netrápí.

Bety žila v králíkárně, pak byla nechtěným dědictvím. Najde něžná duše opravdový domov?

Klid a pohodlí

I když je Romeo velký sympaťák, nový domov se mu nedaří najít. „Nevím, čím to je. Občas se na něj někdo zeptá, ale tím to skončí. Zdá se mi, že čím hodnější pes, tím méně je pro lidi zajímavý,“ řekla dočaskářka. Dodala, že Romeo by se hodil spíše ke starším lidem, kteří by mu dopřáli klid a pohodlí, nevadí mu ale ani děti, ostatní psi a kočky.

Romeo je nenáročný, stačí mu už jen zahrada a krátké vycházky | Jana Ulrichová

Domov na dožití

Zájemci, kteří by se Romea chtěli ujmout a dát mu nový domov na dožití, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.