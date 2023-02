Ušatá Astička je plná elánu, miluje lidi. Najde náhradu za svou nemocnou paničku, která se jí musela vzdát?

Původní majitelka Astičku bezpochyby milovala. „Ke konci jí už ale zřejmě rozum moc nesloužil, takže Astička byla trochu zanedbaná. Byla neupravená, nečesaná, přišla k nám s psincovým kašlem,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Asta je velmi roztomilá, ušatá kříženka | Jana Ulrichová

Zranění na ledu

V útulku si navíc Astička přivodila úraz. Na náledí uklouzla a zranila se. Vyhřezla jí ploténka, a proto musela dodržovat klidový režim. Teď už je ale naprosto v pořádku, uzdravená, připravená odejít do nového domova. Noví majitelé ale musí počítat s tím, že nezvládne dlouhé několikakilometrové procházky, ani schody.

Astička je milá a velmi mazlivá, má se i k provozovatelce útulku Gabriele Jägerové | Jana Ulrichová

Dohání zameškané

Kolik je Astičce přesně let, nikdo neví. „Dostala se k nám informace, že jí je dvanáct. To ale nezodpovídá jejímu zdravotnímu stavu ani temperamentu. Myslíme si, že jí bude kolem šesti let,“ řekla Gabriela s tím, že jde o velmi temperamentní fenku, která jako by chtěla dohnat vše, co jí ve společnosti staré paní chybělo. „Je velmi mazlivá, dožaduje se pozornosti, neustále skáče,“ dodala.

Zahrádka a mazlení

Astička je pes pro každého, miluje všechny bez rozdílu, může odejít i do rodiny s dětmi. Je aktivní, stejní by proto měli být i její noví majitelé. Musí mít ale zároveň na paměti, že nezvládne dlouhé výlety a schody. „Bude jí stačit zahrádka, hodně mazlení, spaní v teple a dobré jídlo,“ řekla Gabriela s tím, že na delší vycházky je potřeba ji teprve zvykat, postupně trénovat, vzdálenosti přidávat.

Asta je velmi roztomilá, ušatá kříženka | Jana Ulrichová

Pište e-mail

Astička je naprosto zdravá, což potvrdily i její poslední krevní rozbory. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout a dát jí nový milující domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny v Tachově písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.