Poslední psi z vlasatické smečky vyhlížejí domovy. Prošli léčbou, jsou jako nepopsaný list

Anna Měrková ze spolku Mazlíci v nouzi byla spolu se svým veterinářem přímo při odběru ve Vlasaticích, pejsky si tam osobně převzala. „Přijala jsem jich osm, jednu fenku se čtyřmi zhruba 9denními štěňaty, v té době ještě slepými, a tři větší štěňata. Jedno je zhruba roční kříženka jorkšíra, a fenka a pejsek jsou čtyř až pětiměsíční,“ popsala.

Anna Měrková s jedním ze svých vlasatických svěřenců | Jana Ulrichová

Zdravotní problémy

Fenka jorkšíra, která se podle původního majitele jmenuje Leontýnka, je už kastrovaná, matku štěňat čeká kastrace až poté, co všechna její štěňata odejdou do nových domovů. Jejich adopce oddálily vleklé zdravotní problémy, všichni byli silně začervení, nemohli proto být očkováni a čipováni. Teď už ale mají všechno za sebou, jsou připravení odejít do nových domovů.

Teď už jsou i tato štěňata připravena k adopci | Jana Ulrichová

Genetické vady

Pejsci nebudou v dospělosti příliš velcí. „Budou asi jako trochu větší jorkšír, budou ale dlouzí a chlupatí. Těžko odhadnout,“ řekla s úsměvem Anna Měrková. „Množili se tam mezi sebou, budoucí majitelé proto musí počítat s tím, že u nich nemají zaručené zdraví, že se u nich mohou projevit genetické vady,“ dodala s tím, že u jedné fenky už veterinář odhalil slabší srdíčko, musí ji proto sledovat kardiolog.

Jako nepopsaný list

Noví majitelé musí počítat s tím, že štěňata jsou jako nepopsaný list. „Povahově budou dobří, potřebují hlavně pozornost. Máme tu více psů, kterým se musíme věnovat, takže budoucí majitelé nemůžou čekat, že dostanou hotového psa na polštářku s mašlí. Budou je muset všechno naučit, i hygienické návyky. Navíc je potřeba počítat s případnými většími veterinárními náklady. Nejsou to psi pro každého,“ zdůraznila Anna Měrková.

Po odchodu všech štěňat čeká jejich maminu kastrace, pak bude moct i ona odejít k novým majitelům, kteří už na ni čekají | Jana Ulrichová

Pro zájemce

Zájemci, kteří by některé ze štěňat chtěli adoptovat, mohou kontaktovat spolek Mazlíci v nouzi telefonicky na čísle 727 811 425 nebo písemně na e-mail mazlici.vnouzi@seznam.cz. Volní jsou z vlastické kauzy ještě také dva pejskové Kašpar a Baltazar, které má v péči spolek Dočasky De De, fenka a pejsek ve spolku Pes nejvěrnější přítel, a tři psí fešáci ze spolku For Dogs. Domov bude hledat i fenka ze spolku BoudaBudka, která byla při příjmu březí. Ta ale bude moci odejít až poté, co odchová štěňata. Kontakty pro případné zájemce jsou na webových a facebookových stránkách těchto spolků.