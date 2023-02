Týranou Airu odebrali, po útulcích putuje už rok a půl. Na lidi nezanevřela, najde domov?

Aira je v Zeleném Vendolí od loňského jara. Přišla tam s obrovským nádorem na mléčné liště, který ji nechali odoperovat. Podstoupila také kastraci. Teď je z ní naprosto zdravý, veselý a akční pes, který, i přesto, čím si prošel, miluje lidi.

Aira s dobrovolnicí Monikou Jamborovou | Jana Ulrichová

Miluje hračky

Původní majitel Airu nikdy nevenčil, fenka přitom miluje pohyb. „Je hodně energická. I když je jí osm let, potřebuje ještě někoho akčního, někoho, kdo s ní bude chodit na dlouhé procházky, někoho, kdo si s ní bude hrát, bude jí aportovat, protože Aira miluje hračky, a bude ji i hodně mazlit,“ řekla dobrovolnice Monika Jamborová.

Aira miluje hračky, ráda aportuje | Jana Ulrichová

Dohání zameškané

Protože je hodně aktivní, nehodí se Aira ke starším lidem, kteří by ji chtěli jen jako společníka. „Potřebovala by spíše mladší rodinu, která by se jí hodně věnovala. Chce prostě dohnat a vynahradit si vše, o co přišla, když byla zavřená,“ řekla Monika s tím, že Aira by si určitě zvykla i psího parťáka, to, zda by fungovala i s fenkou, by bylo nutné předem vyzkoušet.

Starší, černá

Aira má velké srdce. I když nezažila nic hezkého, na lidi nezanevřela. „Je to neskutečný mazel, přijme opravdu každého,“ řekla dobrovolnice. O to smutnější je, že na nový domov čeká Aira tak dlouho, zájemci o ni se nehlásí. „Má smůlu, je už starší a přitom hodně akční, a navíc černá, o takové psy nebývá zájem,“ dodala.

Aira je hezká a milá kříženka | Jana Ulrichová

Zlomí prokletí?

Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl Aiřino prokletí zlomit a ukázat jí, jak vypadá správný milující domov, může kontaktovat útulek Zelené Vendolí telefonicky na čísle 605 504 533 nebo písemně na e-mail zelene.vendoli@seznam.cz .