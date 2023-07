Zlomený pes z plzeňské množírny: Agáta (8) už bude trpět navždy. Bojí se i venčení

Sára si čivavu Agátu adoptovala už před čtyřmi lety. „Našli jsme si jí v nabídce úřadu, který ji zabavil. Za tu dobu, co je u nás, se skoro vůbec nezměnila, je to psychicky zlomený pes, a myslím, že bude taková už do konce svého života,“ řekla Sára.

Agáta se svou majitelkou Sárou Holanovou | Jana Ulrichová

Skrytá pod komodou

Fenka si v jedné nejhorších množíren, které kdy byly v Česku odhaleny, prošla peklem, a to ji poznamenalo zřejmě už natrvalo. Dodnes se bojí vyjít z bytu, venčit ji je velmi náročné. „Neměla žádné návyky, venku to vůbec neznala. Hrozně moc jí šlo o jídlo, přecpávala se a zahrabávala ho. Byla pořád vystresovaná, všechno ji vyvedlo z míry, pračka, vysavač. Celý den trávila schovaná pod komodou,“ popsala s tím, že Agáta dodnes obchází lidi obloukem a nesnese kolem sebe ani štěňata. „Myslím si, že je to zkušenost z množírny, kde byla se štěňaty zavřená,“ řekla.

Agáta je zlomený pes, psychické problémy bude mít už zřejmě napořád | Jana Ulrichová

Bude trpět pořád

Soud v Plzni poslal bezcitnou množitelku za týrání zvířat na rok a půl do vězení. Odvolací soud jí až trest zmírnil, vyvázla nakonec jen s podmínkou, nedostala ani zákaz chovu zvířat. I to je jeden z důvodů, proč se Sára Holanová rozhodla příběh Agáty zveřejnit. „Myslím, že je správné ukázat, jak je pes z takové množírny poškozený. My s ní budeme do konce života tohle trápení prožívat. Budeme jí pomáhat, aby žila důstojně a nebyla ve věčném strachu. Lidé by měli vidět, jak psi v množírnách trpěli, trpí dodnes a budou trpět, dokud neumřou,“ řekla.

Mrtvoly v mrazáku

Iva Wastlová, z jejíž množírny Agáta pochází, provozovala svůj odporný byznys v bytě v Plzni, kde držela stovku zvířat v klecích vyskládaných na sobě. Psi v horních přepravkách káleli a močili na ty v nižších patrech. Výkaly a moč měli i v miskách. Ještě horší to bylo v domě v Sedlci, kam odkládala nemocná zvířata, na kterých už nemohla vydělávat. Při domovní prohlídce tam policisté našli 18 živých psů a řadu těl uhynulých zvířat. Mrtvoly byly nacpané v mrazáku, zakopané na pozemku a část jich byla spálena v sudu.

Iva Wastlová u odvolacího soudu | Jana Ulrichová

Nekupujte od množitelů

Dokud bude poptávka po zvířatech z možáren, dokud je budou lidé kupovat na inzertních portálech místo v prověřených chovatelských stanicích, a přebírat je na ulici, bude stále i nabídka množíren vydělávajících na zvířecím utrpení. „Chci proto apelovat na lidi, aby si prověřovali, odkud si psa berou. Aby upřednostňovali průkaz původu, a aby si zjistili, zda je chovatelská stanice registrovaná. Měli by vidět, v jakém prostředí pes žije, odkud pochází. Na to by si měli dávat pozor,“ řekla Sára.