Psy trýznila v klecích, mrtvoly pálila. Tyranka Wastlová dostala místo vězení jen podmínku!

Krajský soud v Plzni nečekaně a šokujícím způsobem snížil trest množitelce Ivě Wastlové. Okresní soud ji původně poslal na rok a půl do vězení za to, že v bytě v Plzni a nedalekém Sedleci držela v otřesných podmínkách stovku čivav, které množila a obchodovala s nimi, mrtvoly pálila. Teď vyvázla jen s podmínkou. Rozsudek je pravomocný.

Podle odvolacího soudu byl původní rozsudek příliš přísný, a to přesto, že Wastlová podle něj zvířata týrala zvlášť trýznivým způsobem. Vyměřil jí ale jen podmíněný 2letý trest se zkušební dobou na tři roky, peněžitý trest 100 000 korun a propadnutí peněz z prodeje psů ve výši 95 300 korun.

Iva Wastlová u odvolacího soudu | Jana Ulrichová

Tresty zahlazeny

Podle soudce Davida Protivy měla Wastlová štěstí, že v době, kdy zvířata týrala, neplatila ještě přísnější novela zákona. Polehčilo jí i to, že se trestní stíhaní vleklo pět let a její předchozí tresty za příživu a majetkovou trestnou činnost byly zahlazeny, takže na ni soud pohlížel jako na netrestanou. „To, co jste dělala, nebylo v pořádku. Pokud byste to spáchala po 1. červnu 2020, po novelizaci, byla byste ohrožena sazbou 5 až 10 let,“ řekl Wastlové.

Od soudu utekla

Wastlová od počátku obžalobu popírala. K rozsudku odvolacího soudu se nevyjádřila a před reportérkami Blesk tlapek utekla.

Káleli na sebe

Podle obžaloby držela v bytě v Plzni psy, převážně čivavy, ale i jezevčíky a jejich křížence, zavřené v klecích vyskládaných na sobě, v každé z nich se tísnilo hned několik psů najednou. Psi v horních klecích káleli a močili na ty v nižších patrech. Živořili ve špíně, granule i vodu měli znečištěné výkaly a močí. Chov byl navíc promořený smrtelně nebezpečnou parvovirozou, na níž pět psů uhynulo. Některá zvířata byla slepá, nemocná, neošetřená.

Ještě horší to bylo v domě v Sedlci, kam zřejmě odkládala nemocná zvířata, na kterých už nemohla vydělávat. Při domovní prohlídce tam policisté našli 18 živých psů a řadu těl uhynulých zvířat. Mrtvoly byly nacpané v mrazáku, zakopané na pozemku a část jich byla spálena v sudu.

Wastlová se soudu, který se vlekl od roku 2020, opakovaně vyhýbala. Vymlouvala se na zdravotní a později psychické problémy, pak zase měnila obhájce. „Neprojevila žádnou lítost, maximálně sama nad sebou. Vzhledem k počtu pejsků i době, po kterou se na nich dopouštěla trestné činnosti, jí uložil soud trest nepodmíněný,“ uvedla již dříve soudkyně Okresního soudu v Plzni Bohdana Kuřerová, která Wastlovou poslala na rok a půl za mříže. Podle ní Wastlová týrala zvířata zvlášť trýznivě, čímž jim způsobila trvalé následky nebo i smrt, což odvolací soud potvrdil.