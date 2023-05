Počtvrté za čtyři roky žádal o obnovu procesu Ladislav Ištok (64), který podle verdiktu soudu ubodal v roce 2017 v Rýmařově kamaráda (†70). Značně rozmanité důvody, proč by měl být puštěn na svobodu, soud vždy rychle smetl ze stolu. Jeho obhajoba připomíná vyprávění barona Prášila, tentokrát neprošel "záhadný neznámý".

Recidivista Ištok, který strávil ve vězení skoro půlku života, ubodal kamaráda v bytě čtyřmi ranami nožem. Oba muži tam spolu popíjeli. „On vytáhl nůž jako první. Čtyři rány? To bych si pamatoval!,“ tvrdil zprvu krajskému soudu v Ostravě.

„Dělal mi sexuální návrhy a zahnal mě do kouta. Já mám klaustrofobii! Taky traumata z dětského domova, kde mě týrali,“ zkoušel to muž na soudce.

Zase zamítnuto

„Klaustrofobii vyloučili znalci, sexuální obtěžování bylo již probráno, o traumatech se dosud odsouzený vůbec nezmínil,“ zamítl soud v pořadí třetí žádost.

Nyní se jednalo už počtvrté. „Poškozeného zabil někdo jiný, kdo se do bytu dostal oknem, stejně jako syn, který mrtvého otce našel po týdnu,“ vytáhl „silný“ kalibr Ištok. Soud jednal rychle a po 45 minutách vyřkl verdikt: Zamítnuto. Vrah zamířil zpět do basy. Dá se čekat, že to zkusí zas a jinak.

