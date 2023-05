Miliardová loupež klenotnictví potrestána: Lumpové schytali vězení

Za vyloupení drážďanské barokní klenotnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe) v roce 2019 v úterý soud v saském hlavním městě uložil tresty několika let vězení. Pět ze šesti souzených mužů z nechvalně známého berlínského klanu Remmových poslal soud do vězení až na šest let a tři měsíce, jednoho osvobodil. Loupež Německo šokovala svou drzostí, neboť pachatelé se zmocnili předmětů mimořádného historického významu. Hodnota šperků byla vyčíslena na 113 milionů eur (asi 2,7 miliardy Kč).

Výše trestů vězení se pohybuje od čtyř let po šest let a tři měsíce. Obžaloba navrhovala soudu vynést verdikty až do šesti let a osmi měsíců, obhajoba naopak požadovala tresty pod šest let.

Šperky byly dlouho považovány za ztracené, neboť se předpokládalo, že lupiči drahé kameny vytrhali a cenné kovy roztavili.Byl to výsledek dohody mezi obžalovanými, státním zastupitelstvím a soudem výměnou za nižší tresty.

Čtyři z obžalovaných se přiznali a pátý při procesu tvrdil, že sice ukradl nářadí použité při akci, spolupachatelem ale nebyl. Šestý pak měl alibi z berlínské pohotovosti, kde se v den činu nechal ošetřit. Proces se třemi obžalovanými soud vedl podle trestního zákoníku pro mladistvé.

Všech šest souzených mužů spojují příbuzenské vztahy v rámci rodiny Remmových, která je arabského původu. Tomuto klanu je přičítána řada kriminálních aktivit od drogových deliktů po loupeže, mimo jiné také krádež stokilogramové zlaté mince Big Maple Leaf z berlínského Bodeho muzea v roce 2017. Dva z obžalovaných v případu drážďanské klenotnice si v současnosti odpykávají několikaleté tresty za krádež této zlaté mince. Jedním z nich je Ahmed Remmo, kterého soud osvobodil.

Pachatelé se do drážďanského Rezidenčního zámku, ve kterém se klenotnice nachází, vloupali 25. listopadu 2019. S pomocí sekyr rozbili vitrínu a odnesli šperky ze 17. a 18. století. Ukradli 21 šperků obsahujících 4 300 diamantů a briliantů a při loupeži způsobili také věcnou škodu ve výši přesahující milion eur (89 milionů Kč).