Panna

Merkur se na vás mračí, proto máte s plněním pracovních úkolů problémy. Nedaří se vám dotáhnout do konce povinnosti, které již měly být dávno hotové. Až do konce týdne se budete cítit unaveně, ale poté se vzchopíte. Do té doby nedělejte nic na sílu.