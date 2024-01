Co se v testu dočtete:

Blíží se chutí běžnému zlatavému moku?

Jsou skutečně bez alkoholu?

A škodí nealko pivo dětem?

Co na ně říká adiktolog?

Spotřebitelský test nealkoholických piv už v pátek v deníku Blesk a na Blesk.cz.

Šéf dopravní policie pro Blesk: Vyšší pokuty v roce 2024? Řidiči jsou v údivu! A žádné pivo za volantem

První české nealko pivo slaví 50 let!

V současné době si můžete v regálech obchodů vybírat z opravdu široké škály nealko piv. V druhé polovině sedmdesátých let jste mohli ale natrefit pouze na jednu značku – první české nealkoholické pivo Pito. Poprvé se začalo prodávat před 50 lety v roce 1974 a jeho název vznikl spojením slov pivo a auto, co by nápoj určený nejen pro motoristy.

Bohužel chutí byl tehdy tento produkt na míle vzdálený klasickému pivu. Tehdejší technologie výroby to totiž neumožňovala. Nealko pivo se získávalo tak, že se zastavil proces kvašení ve chvíli, kdy obsah alkoholu dosáhl hranice 0,5 %. Jenže to, co dělá pivo pivem, je právě kvasný proces mladiny a nedodělaný nápoj tak horko těžko hledal zastání mezi milovníky zlatavého moku.

Vítězové spotřebitelských testů Blesku za rok 2023: Stáhněte si přehledný tahák do peněženky!