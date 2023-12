Zpět

Jen co jsme si zvykli psát rok s dvacet trojkou na konci, už se blíží nový. A to znamená, že uplynulo devět let, po která Potravinový Sherlock dohlíží na kvalitu potravin. Letos si vzal pod lupu především levné výrobky a prověřoval, zda výrobci nešidí spotřebitele. A nejlepší výrobky ocenil pečetí. Abyste si je nemuseli pamatovat, máme pro vás nově zdarma tahák ke stažení do peněženky!