Váhy

Do vašeho života vstoupil protějšek, který je zábavný a trávíte s ním dost času. Sice se vám nechtělo přemýšlet o vážném vztahu, ale vypadá to nadějně. Prozatím si rozumíte a máte i společné koníčky, díky nimž se společně nenudíte. Vypadá to dobře.