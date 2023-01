V roce 2023 se můžete opět těšit na více než 20 testů potravin, v nichž najdete kromě vítězných výrobků i informace ze zbožíznalství a cenné rady, na co si dát při nakupování pozor. Kvůli zdražování budeme letos častěji testovat výrobky, které patří v nákupních košících mezi levnější položky. A to proto, abychom prověřili, zda výrobci nesnižují cenu na úkor kvality a také zda plní to, co slibují na obalech.

1) Odhalují rozdíly

Nároky spotřebitelů rostou. Zdokonalují se ale i výrobní technologie, které umožňují dosáhnout excelentní chuti i kvality výrobků, ale zároveň někdy umožňují zamaskovat i vady potravin.

„Proto je dobře, že Potravinový Sherlock stojí na straně spotřebitelů, pomáhá s výběrem a poznáním rozdílů mezi jednotlivými značkami,“ zdůrazňuje Jan Pivoňka z laboratoře Eurofins. „V drtivé většině případů potraviny v tržní síti splňují přísné požadavky legislativy na bezpečnost potravin a jsou správně označené, takže na první pohled se může spotřebitelům zdát, že jsou výrobky bez výrazných odlišností,“ dodává.

Navíc roste mezi spotřebiteli poptávka po méně obvyklých potravinách, které nejsou legislativou nijak zásadně regulovány. „Zde je skutečně nutné, ale i náročné důkladně číst etikety a porozumět jim. Potravinový Sherlock je velmi nápomocný tím, že spolupracuje s experty, kteří marketingové triky a legislativní omezení velmi dobře znají a pomohou tak odhalit, které zlato je jen kočičí,“ dodává Pivoňka.

2) Tlačí výrobce ke kvalitě

Spotřebitelské testy Blesku mají přínos nejen pro spotřebitele, ale i pro samotné výrobce. Především pak senzorická část. „Mnozí z výrobců, kterým nedopadly výrobky při konfrontaci s konkurencí nejlépe, se snaží o zlepšení své receptury. Vylepšují ji a poté v rámci vlastního testování u nás znovu výrobek zkoušejí,“ vysvětluje vedoucí Laboratoře senzorické analýzy Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze Marek Doležal.

V mnoha případech se senzorická jakost zvyšuje přímo úměrně podílu vzácnějších a dražších surovin. „Obtížnější je hodnotit potraviny, ve kterých jsou některé parametry v protikladu či mají své optimum, jako například podíl jater v játrových knedlíčcích. Nad ním mohou být knedlíčky v konzistenci příliš tvrdé či v chuti nahořklé,“ vysvětluje Marek Doležal s tím, že ne vždy platí jednoduché pravidlo: čím více, tím lépe.

„Nicméně potěší nás, když se kvalita stanovená v analytické laboratoři snoubí s kvalitou senzorickou a obě pečeti získá jeden a týž výrobek,“ dodává Doležal. V roce 2022 bylo takových výrobků osm, rok předtím jen tři.

Na koho si letos legislativa posvítí?

V současné době se připravuje velké množství právních předpisů, které budou mít za cíl zlepšit udržitelnost produkce potravin. „Již dnes mnozí marketingoví mágové hlásají, jak jsou jejich výrobky udržitelné, mají nízké uhlíkové stopy, vyrábějí obaly, které jsou z recyklovaných plastů a tak podobně. Mnohá z těchto prohlášení však nestojí na pevných základech,“ upozorňuje Jan Pivoňka z laboratoře Eurofins.

»Nazeleno« jen kvůli výdělku

Připravovaná legislativa má tento takzvaný »greenwashing« vymýtit a vytvořit rámec, který pomůže vybudovat udržitelný potravinový systém. Tedy kromě bezpečnosti a výživových hodnot potravin se na pomyslné misky vah postupně dostane i udržitelnost produkce.

„Věřím, že bude zajímavé postupně do testů zařadit i tento aspekt a najít vhodné nástroje, jak oddělit výrobce, kteří to myslí vážně, od těch, kteří se jen obarvili nazeleno, aby mohli dráž prodat,“ dodává Pivoňka.

Ne všechno »eko« je ekologické

Co je »greenwashing«? Jde o anglický výraz složený z termínů »green« (zelený, přeneseně ekologický) a »whitewashing« (zastírání či ospravedlňování nepříznivých faktů za účelem zlepšení veřejného mínění). Jde o formu dezinformace, kterou používají firmy, aby přesvědčily své zákazníky o tom, že se starají o životní prostředí, ačkoli to ve skutečnosti jejich cílem není, ba na opak. Pravým účelem je jen na oko vypadat ekologicky a tím vydělat víc peněz.

Každých 14 dní

Spotřebitelské testy najdete ve vydání deníku Blesk každý lichý týden v pátek. Pokud na ten den připadne svátek (např. 17. listopadu), vyjde test o den dříve, tedy ve čtvrtek.

