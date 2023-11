„Úprava cen jízdného reaguje na změny základních vstupů, především energií a mezd. Jízdné v Ostravě si navíc drží podobnou cenu od roku 2007," uvedl předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Po úpravě bude nezlevněné měsíční jízdné koupené přes internet stát 550 místo 500 korun a roční 4400 místo 4000 korun. Například studentské měsíční jízdné pro město Ostrava zdraží ze současných 250 na 275 korun a roční z 1200 na 1600 korun.

„Úprava cen krátkodobého jízdného sleduje motivaci cestujících využívat dlouhodobé kupony, na které jsou navázané výhodné slevové programy jako například 10+2,“ uvedl Morys.

Vrací se „krátká nepřestupní“

DPO znovu zavádí desetiminutovou nepřestupní jízdenku, která bude v nezlevněné variantě stát 23 korun. Pro aktivaci této jízdenky musí ale cestující "pípnout" kartou nejen při nástupu, ale i při výstupu z vozidla MHD.

Papírové jízdenky podnik před třemi lety zrušil, krátkodobé jízdenky mohou lidé platit přímo ve vozidle platební kartou nebo kreditní jízdenkou z jízdenkových automatů, elektronickou peněženkou na kartě ODISka, prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO nebo objednáním SMS jízdenky.

„Udělali jsme maximum pro to, abychom současný tarif nastavili tak, jak nám ekonomická zátěž posledních let dovoluje. Covid, ceny energií, inflace, navýšení mezd, to všechno se za poslední roky výrazně podepsalo na provozních nákladech MHD. Věříme, že za ceny jízdného dostávají cestující v Ostravě kvalitní službu na velmi vysoké úrovni,“ uvedl náměstek ostravského primátora Břetislav Riger (Ostravak).

