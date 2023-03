Dopravní podnik si slibuje od návrhu inspirovaném ve Švýcarsku či u sousedů v Bratislavě hlavně efektivitu. „Na některých spojích jsme „vozili vzduch“, jiné byly přeplněné. Nabídneme větší počet spojů, spolehlivost. Na třech páteřních linkách vždy „něco pojede“,“ sdělil ředitel Daniel Morys.

Počítá se s více novými přestupy, to vadí seniorům, hendikepovaným či maminkám s kočárky. „Přestup není sprosté slovo. Senioři chtějí prostor a díky více spojům jim ho nabídneme. Když nebude v jedné tramvaji, za tři minuty ho najdou v další,“ míní ředitel.

Ředitel DP Ostrava Daniel Morys komentuje zásadní navrhované změny ve vedení tramvajových linek.

V novém systému budou tři páteřní linky, které budou jezdit ve špičce v intervalu tři až pět minut a o víkendech co deset minut, a na ně bude navazovat sedm vedlejších linek. Datum zavedení změn zatím nebylo určeno, předpokládá se ale, že letos. Dopravní podnik chce zavedením nového systému ušetřit až 50 milionů.

Místo 15 jen 10 linek

„Ten pocit, že nemusíte studovat jízdní řády, ale že se postavíte na zastávku a vždycky vám něco jede a jednoduše pohledem do grafikonu kouknete, kde si případně přestoupíte, abyste se dostali do cíle za kratší dobu, než je tomu dnes, tak si myslím, že je pocit určitého komfortu,“ hájí návrh Morys.

Místo současných 15 linek jich bude deset. Systém klade důraz na spojení velkých sídlišť s centrem Ostravy. Páteřními linkami budou číslo 1 mezi Dubinou a Hlučínskou, číslo 2 mezi Výškovicemi a Hlavním nádražím a číslo 8 mezi Porubou a Hranečníkem.

Hlas lidu: Nechceme stát na mrazu!

Ludmila Čápová, Ostrava-Výškovice

„Jako seniorka jezdím s manželem na vozíčku do fakultní nemocnice v Porubě na kontroly. Už tak je to náročné. Na senior taxi nemáme nárok. Kdo to vymyslel, ať přijde, s radostí mu manžela půjčím.“

Tereza Chylová, Ostrava-Hrabůvka

„Dopravní podnik staví kampaň na nulovém stresu v MHD a ekologii. Jenže taková změna bude mít efekt opačný. Lidi opět raději sáhnou po autě, než by se trápili v MHD, aby se vůbec někam dostali.“

Tereza Martincová, Ostrava-Poruba

„Cesta se mi prodlouží. Z 20 minut cesty by se pro mě stala minimálně půlhodina. Nechci večer po práci někde mrznout a čekat na přestup. Současné linky dobře pokrývají frekventované zastávky.“

Otestujte si spojení

V rámci zavádění navrhovaných změn byl spuštěn speciální web, na kterém jsou všechny změny zveřejněny, je zde i testovací vyhledávač, na kterém už teď mohou lidé vyzkoušet, jak a kam se v rámci nového systému ve městě dostanou. Je zde i odkaz na veřejnou diskuzi, kam mohou psát postřehy, návrhy, připomínky i kritiku.