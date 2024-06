Poláci Mirella s Marcinem žijí v Ostravě pět let, kam se přistěhovali za Marcinovou prací. Žili od výplaty k výplatě a teď patří mezi ty v existenčních problémech. Žádají bezúročnou půjčku od kraje. „Je to pro nás zklamání a stydíme, se. Ale jsme úplně na nule, nezaplatili bychom byt,“ hlesla Mirella (25).

Navíc se potýkají s dalšími problémy. „Naše dítě je čerstvě v nemocnici. Já nemohu pracovat, protože jsem epileptik, ale invalidní důchod mi nepřiznali. Tak nějakou práci, kterou i při své nemoci mohu dělat, musím najít, jinak to nezvládneme. Je toho prostě moc,“ rozplakala se žena.

Nervozita a zlost

O mzdy, které neuvidí minimálně tři měsíce, lidé žádají úřad práce. „Co bude pak, nevím. Doufám v nového vlastníka, ale slyšel jsem, že i kdyby to klaplo, s výplatami bychom si pohoršili. Něco jsem si našetřil, ale i tak jsem nervózní. Mám dva roky do důchodu. Najít novou práci by bylo těžké,“ přiznal Rostislav Mančík (62) z rourovny.

Podobně je na tom i Pavel (58) ze stejného provozu. „Je to podvod na lidi, tunel. Snad ty peníze uvidím. Já už novou práci nehledám. S manželkou se uskromníme,“ krčil rameny. Jeho mladší kolega Václav Hozman (34) si nebral servítky: „Normálně pracuju a stejně jdu na pracák. Neskutečný bordel!“

Stéblo pro tonoucí

Lidé, kteří se ocitli ve finanční tísni, mohou požádat Moravskoslezský kraj o bezúročnou půjčku až 25 tisíc korun. Vrátit ji ale musí jednorázově a nejpozději do konce tohoto roku. Zájemci o ni mohou žádat ve Školicím středisku u tramvajové zastávky Nová huť učiliště. „Zájem evidujeme ve vyšších stovkách,“ řekl hejtman Josef Bělica.