„My jsme si docela přáli, ať to jde do insolvence, protože jsme pořád nevěděli, co se bude dít. Teď už víme,“ komentovala to dnes ráno Martina, která v Liberty pracuje jako jeřábnice.

Zaměstnanci, kteří nyní chodí do práce, se v huti střídají, podle informací podniku z konce května jich denně pracuje v průměru asi 1700. Většina lidí, která ve čtvrtek ráno šla hlavní branou na ranní směnu, mluvit odmítla.

Lidé, kteří šli z práce, byli sdílnější, svá jména ale říct nechtěli. „Tři měsíce budeme bez výplaty, tak je to špatně. Do práce chodit musíme, dostali jsme příkaz. Pokud nepůjdeme do práce, dostaneme »áčko«, takže těžké porušení povinností a vyhazov,“ uvedla paní Martina. I se započtením učiliště v podniku s přestávkami pracuje 34 let. Jinou práci si zatím nehledá, ale má brigádu.

Nálada je špatná

Pan Miroslav pracuje u vysokých pecí a v podniku je 26 let, potvrdil, že lidé jsou z vývoje zklamaní už od prosince, kdy se výroba v podstatě zastavila.

„Prvovýroba stojí, teď už stojí i ostatní provozy. Nálada je špatná, protože není na výplaty, tak lidé budou muset chodit na pracák. Co se dá jiného dělat? To je v rukách vedení státu, podnikatele, úřadu práce,“ přemítal Miroslav.

Doufáme, že pomůže stát

Pokud ale podle něj lidé nechtějí dát výpověď, nic jiného než chodit do práce, když to zaměstnavatel nařídí, jim nezbývá. „My s tím jako obyčejní lidé nic neuděláme. Psali, že se do toho vloží stát, že hledá nějakého kupce, že by měl stát poslat peníze na výplaty. Budeme doufat, že se to zlepší, že třeba do 14 dnů, do třech týdnů přijde výplata na účet, nebo přijde až za měsíc. Pokud lidé nemají našetřeno, tak bohužel. Budou muset jít na úřad práce,“ řekl Miroslav.

Jeden z dělníků, kteří šli na ranní směnu, řekl, že pokud nebude dostávat výplatu, neví, jestli bude do práce dál chodit. „Práce je za každým rohem,“ dodal.

Problémy s dodávkou energií

Liberty Ostrava je výrobcem oceli hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Svou poslední fungující vysokou pec má ale už déle než půl roku v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při normálním provozu.

Firma je v problémech od loňska. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma.

V květnu uváděla, že v provozu je výroba svodidel, zinkovna, provoz důlních výztuží a svařovna. Od roku 2019 slezská huť patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

