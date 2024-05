Zaměstnanci kromě zákonného odstupného dostanou i zvýšené odstupné podle kolektivní smlouvy. „Poskytneme jim také poradenství při hledání zaměstnání, vypracování životopisu a zorganizujeme setkání s úřadem práce. Zprostředkujeme kontakt na personalisty z jiných firem v rámci Brna, kteří nás určitě budou kontaktovat," uvedla mediální zástupkyně firmy Lucie Dušková.

Snižují náklady

Tradiční výrobce traktorů, kterému v posledních deseti letech klesají tržby i počty prodaných traktorů, plánuje změnou způsobu výroby i dalšími opatřeními snížit náklady meziročně o 200 milionů korun.

„Dosahujeme snižování nákladů zvyšováním efektivity práce jak u dělníků, tak u technicko-hospodářských zaměstnanců, digitalizací, úsporami ve spotřebě energií a především značným zmenšováním výrobních a skladových prostor závodu,“ řekl výkonný ředitel společnosti Róbert Harman.

Firma řeší situaci i v dceřiných společností v zahraničí. Tyto kroky znamenají výrazný pokles nákladů – meziročně až o více než 200 milionů korun. „Díky tomu se Zetor po krizových letech vrátí v roce 2025 zpět do zisku," uvedl Harman.

Odboráři o propouštění neví!

Šéf odborů v Zetoru Alois Kazelle řekl, že o tak rozsáhlém propouštění nemá informace. Během čtvrtka se mají odboráři sejít s vedením. „Mrzí mě to zejména kvůli lidem, kteří mají pár let do důchodu a jsou to srdcaři. Pracovali tady desítky let a ve firmě vydrželi i přes všechny turbulence, nešli si hledat práci jinam. Teď už budou mít problém si práci najít," konstatoval Kazelle.

Zetor snižuje počty zaměstnanců už deset let, ještě v roce 2014 měl 783 zaměstnanců. Větší propouštění oznámil v roce 2018, kdy mělo odejít okolo 40 procent lidí. Nakonec místo avizovaných 250 lidí odešlo 145 zaměstnanců.

Podle poslední dostupné výroční zprávy společnosti za rok 2022 opustilo závod v průběhu roku 127 lidí a ve firmě pracovalo 349 lidí.