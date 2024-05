Úřad práce chce školit lidi. Ředitel: Nejdřív je potřeba pomoct těm, kteří nekřičí

Pro ty, kteří nemají počítač, chystá úřad ve druhém čtvrtletí tohoto roku dotáhnout partnerství s knihovnami, v plánu je i spolupráce s Českou poštou, kde by se mohli přihlašovat. Pomoci by to mohlo také starším lidem, kteří kvůli nedostatečným digitálním dovednostem nedokážou najít práci a můžou se za to stydět před svými vnoučaty. Právě u této skupiny obyvatel teď zájem stoupá. „Máme tam i kurzy běžného digitálního vzdělání, není to jen Python,“ připomíná Krištof. Ne všechny kurzy jsou online, některé jsou fyzicky. Zavírat oči by před nimi neměla ani střední třída.

„Dáme to každému, kdo se chce dál vzdělávat. Například řemeslník se chce naučit dát dohromady webové stránky, aby mohl lépe prodávat svou práci. Nezkoumáme to, nemusí to být jen ajťáci,“ vysvětlil Krištof. Některé kurzy podle něj změnili lidem i život, naučili se třeba programovat a zdvojnásobili svoji cenu na trhu práce. Stále ale existují nějaké bariéry, pro spoustu lidí jsou digitální dovednosti slabou stránkou.

„Mnoho lidí vnímá digitalizaci jako svojí slabou stránku. A zlepšovat se ve slabé stránce je těžké. Navíc když se řekne vzdělávání, tak si sám vybavím paní učitelku, jak mě tahá za vlasy,“ sdělil ředitel.

Úřad práce má za sebou tři krize, na které nebyl připravený – pandemii koronaviru, válku na Ukrajině a energetickou krizi, díky kterým narostla agenda. Zaměstnanci to všechno odpracovali přesčasy a víkendy. Podle Krištofa jsou teď placení lépe, stále ale vykonávají náročné povolání. „Je to práce, která má v sobě určitou frustraci. Když se třeba bavím se zaměstnanci ve vyloučených lokalitách, pomáhají sice lidem s kariérním plánováním, snaží se je edukovat, ale i když tam máte nějaké procento úspěchu, vždycky vám vadí, že není o trochu větší, ať už je to číslo jakékoliv.“