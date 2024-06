Žádosti tam z úřadu práce přijelo vyřizovat deset mobilních týmů. „Předpokládáme, že vyřídíme denně 400 až 450 žádosti. Takže dá se nahrubo odhadnout, že tady budeme 14 dnů, ale podle potřeby to přizpůsobíme,“ řekl ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.

Už před otevřením v 9 hodin stály stovky lidí v dlouhé frontě, někteří tam čekali hodiny. „Jsme tu od pěti ráno. Šli jsme brzo, abychom pak nestáli na samém konci. Dva tři měsíce ještě vydržíme a pak se uvidí, jestli tady zůstaneme, nebo budeme hledat nějakou jinou práci,“ řekl Dariusz ze skupiny polských zaměstnanců, kteří stáli v čele fronty. V ostravské huti pracují v rourovně pět let, každý den dojíždějí z Polska 40 kilometrů.

Nápor pro úřad práce

Ředitel pobočky Prokop řekl, že úřad musel posílit stavy zaměstnanců, aby nápor pracovníků Liberty zvládl. „Je toho hodně, 5100 žádosti, takovou logistickou akci jsme ještě v minulosti nedělali, vždycky to byly maximálně vyšší stovky zaměstnanců, takže jsme požádali kolegy i z jiných krajských poboček, aby nám s tím pomohli,“ uvedl Prokop.

Předpokládá ale, že zaměstnanci dostanou peníze nejdříve za 30 dní. „Uděláme pro to maximum, aby se to maximálně zrychlilo,“ dodal Prokop. Žádosti zaměstnanců se vyřizují v součinnosti s personalisty Liberty.

„Od úterý už by měl fungovat rezervační systém. To znamená, že zaměstnanci by nemuseli stát a čekat venku,“ řekl mluvčí huti Ivo Štěrba.

Zájem o půjčky

Moravskoslezský kraj poskytne zaměstnancům Liberty bezúročnou půjčku 25 tisíc korun. Žádosti úřad přijímá také od pondělí 17. června, první půjčky by mohl vyplatit ještě tento týden. Od pátku také funguje infolinka 800 023 800, na které krajský úřad poskytuje zaměstnancům Liberty finanční a sociální poradenství.

„Jsem velice rád, že kraj tak zareagoval, protože tímto zabrání tomu, aby někteří zaměstnanci skončili v rukou lichvářů. Věřím, že to bude rychlé,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Uvedl, že na mzdy a půjčky už se ho ptaly desítky, možná i stovky lidí.

