Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) tvrdí, že ví o dvou zájemcích, kteří by mohli převzít krachující huť Liberty Ostrava. Dokonce doufá, že by se výroba mohla opět rozjet už o prázdninách. Odbory vyzvaly zaměstnance, aby nepodávali výpovědi.

„Pokud se má podnik znovu rozjet, tak potřebujeme lidi udržet, aby nepodávali hromadné výpovědi. Děláme maximum pro to, abychom složitou a vypjatou situaci dokázali pomoci co nejlépe zvládnout, aby lidé mohli v průběhu prázdnin nastoupit do nové Liberty s novou perspektivou,“ řekl Jurečka.

Odbory zaměstnance vyzvaly, aby hromadně výpovědi nepodávali. „Vnímáme pozitivně, že se tu objevují strategičtí investoři. Pevně věřím, že se podaří zachovat co nejvíc pracovních míst,“ uvedl šéf odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Urychlí výplaty

Kolik pracovníků v huti Liberty po převzetí zůstane, bude záležet na tom, jaký investor firmu získá. Stát bude hledat cestu, jak by případně mohl vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel. Dostat mohou maximálně 65 011 korun za měsíc.

„Úřad práce má na zpracování ze zákona 120 dní, nicméně ministr Jurečka slíbil, že to bude trvat 30 dní, takže by nemělo dojít k větší prodlevě než měsíc a ten měsíc by díky bezúročné půjčce zaměstnanci mohli přečkat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Právě kraj začal také s vyplácením bezúročných půjček ve výši 25 tisíc korun. „Každý čtvrtek bude rada kraje schvalovat půjčky, které do té doby dorazí, tak aby v pátek mohly probíhat výplaty a nejpozději v pondělí další týden měli lidé peníze na účtech,“ přislíbil hejtman.