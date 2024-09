„Máme tu stolařskou firmu, schovali jsme elektromotory a další stroje. Všechny drahé věci jsou nahoře. Kdyby se řeka nevylila, i tak by to nebyla sranda, protože voda pravidelně zaplavuje sklepy,“ řekl Vladimír Kolář (34) s tím, že rodina je pro jistotu dobře zásobena potravinami.

Hrůza roku 1997

„Před těmi 27 lety to bylo moc zlé. Dům sousedů musel být stržen, v našem některé věci opravujeme dodnes. Tehdy jsme na to byli s manželem sami, synové byli ještě malí,“ vzpomněla stolařova maminka Marie (64). „Silnice u domu byla pryč, nešlo odjet. Braly nás vrtulníky ze střechy,“ dodala.

Video Video se připravuje ... Marie Kolářová se synem Vladimírem ze Zátoru na Bruntálsku prožili povodně v roce 1997, teď s obavami očekávají, co přijde. Michal Charbulák

„Přihnalo se to někdy večer, pamatuju, že voda v dílně sahala do výšky 40 cm. Plavalo tady všechno možné, trámy, klády, plynové nádrže...,“ popsal Vladimír Kolář. Pak už s bratrem Pavlem (36) a dalšími posilami pokračoval ve vyklízení nejrůznějšího náčiní z dřevěného domku do bezpečí.

Chystají se a doufají

Obec Zátor má protipovodňovou ochranu stále malou. „Rozšířilo se a upravilo koryto. Toť ale vše. Třeba most, pod kterým se v roce 1997 ucpal průtok naplaveninami, je stále ve stejném původním stavu. Projekt slibované přehrady Nové Heřminovy, který měl velkou vodu řešit, byl pozastaven,“ krčí rameny místostarostka Zátoru Jiřina Míčková s tím, že obec je na velkou vodu v rámci možnosti připravena.

„Nachystány máme pytle s pískem, obě školy u řeky až do druhého patra jsou vyklizeny, zajištěný máme v sále na úřadě nouzový nocleh. Snad vše proběhne v klidu, držte nám palce,“ dodala.

Paní Anna z Držkovic: Zatím neplaším!

Malá víska Držkovice na Opavsku při hranicích s Polskem má s povodní také hořkou zkušenost. Mají tady i ulici zvanou Povodňová. Paní Anna Fiedlerová (80) nerada vzpomíná na rok 1997, kdy jí voda z řeky Opavy zaplavila dům, ale teď velké obavy nemá.

„Přijde mi, že v řece není tolik vody jako tehdy. Mám pro jistotu nachystané nahoře na sýpce ohrádky pro zvířata, ale v domě jsem nic nevyklízela. Já mám od zubaře nařízeno nic nedělat, trhal mi zuby. Tak to plním,“ řekla s klidem.