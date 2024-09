Výzvy povodňové komise kvůli hrozbě extrémních srážek: Zrušte akce a nechoďte do lesů!

Ústřední povodňová komise na dnešním zasedání doporučila kvůli očekávaným extrémním srážkám a záplavám sledovat stav rybníků a dalších menších vodních děl, zvážit zrušení víkendových akcí a pokračovat v preventivních přípravách na hrozící záplavy. Lidé by od pátečního večera neměli chodit do lesů a parků, kvůli větru a podmáčenému terénu v nich hrozí vývraty stromů a sesuvy půdy. Novinářům to řekl předseda komise a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Městům a obcím doporučujeme, stejně tak jako organizátorům kulturních a společenských akcí, aby zvážili jejich zrušení, a to od pátku od 12 hodin do odvolání,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Doporučujeme také všem občanům, aby využili období do nástupu povodně k individuální přípravě,“ podotkl.

„My jsme stále ve fázi příprav na očekávaný stav povodní na území ČR: My jsme po jednání Ústřední povodňové komise (…) Co se týká stavu počasí, tak ty předpovědi se zásadním způsobem nemění, byly upraveny v tom slova smyslu, že ta hlavní srážková činnost se více přesouvá směrem na Moravu. Nebyla zásadním způsobem ani upravena místa, která se týkají větru. Měl by být o něco slabší, ale nepatrně. Ta výstraha je z nějakých 100 km/h na 90 km/h. Ta intenzita srážek opravdu může být velká,“ varoval Hladík.

Znovu komise zhodnotí aktuální situaci v pátek, kdy se preventivně za účasti premiéra Petra Fialy (ODS) sejde i Ústřední krizový štáb. Ministři a další zástupci státních institucí jsou v průběžném kontaktu s hejtmany a krajskými povodňovými komisemi.

Podle zpřesněné prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mohou extrémní srážky výrazně rozvodnit řeky ve velké části země. „Na velké části území České republiky již prší a bude pršet až do neděle,“ uvedl Hladík.

Členové povodňové komise dnes prověřili i zásoby Státních hmotných rezerv pro krizové situace. „Ne, že by byly zatím potřebné, ale je potřeba se připravit na nejhorší,“ dodal Hladík. S mimořádnými výdaji na přírodní katastrofy podle něj počítá i státní rozpočet.

Nejvíce pršet má ode dneška do neděle v Jeseníkách a dalších pohořích na severovýchodě republiky. Extrémní srážky zasáhnou podle aktuální výstrahy i Šumavu nebo část Vysočiny, záplavy hrozí na většině území. Hladiny řek stoupají už nyní, třetí stupně mají dosahovat o víkendu.

Prognóza počasí na následující dny je podle meteorologů podobná jako před ničivými povodněmi v letech 1997 a 2002. Tehdy byly dvě vlny extrémních srážek - ta první nasytila půdu, ta druhá už byla ničivá. Následky víkendových povodní by ale podle zástupců vlády i odborníků měly být s ohledem na provedená protipovodňová opatření i nynější preventivní přípravy mnohem menší. Výborný řekl, že stát spolu s kraji a městy investoval do protipovodňových opatření skoro 31 miliard korun.