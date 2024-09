Hrozba záplav ONLINE: Povodňová komise radí rušit další akce a nechodit do lesů!

Praha zavře v pátek kvůli hrozbě povodně vrata na Čertovce. Na Rohanském ostrově bude automatická pytlovačka písku, úřad vyzval zrušit akce u vody.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) v souvislosti s hrozícími povodněmi zmínil po jednání protipovodňové komise Prahy, že hasiči vyčistili vrata na Čertovce, aby je Praha mohla dnes večer uzavřít. „Zatím platí, že co napršelo, země vsákla. Kvůli zhoršenému výhledu počasí jsou připraveni dobrovolní hasiči, kteří plní pytle s pískem, dále jsme do metropole dovezli zásoby zdravotnických a komunikačních potřeb. Pokud by voda vystoupala, což lze očekávat z pátku na sobotu, tak v sobotu by se dostala na úrovni Karlova mostu o 60 cm výše,“ popsal pražský primátor. Podle něj jsou v Praze nejohroženější místa Nebušické údolí a Chuchle, kde hrozí rozlití řeky. „Ochranu v podobě pytlových staveb a pevných hrazení, kdy jsme schopni vytvořit třímetrovou zeď, bychom v případě potřeby měli nachystanou zítra a stavět bychom začali během večera,“ doplnil Svoboda. Dodal také, že Zoo Praha přijala opatření a přestěhovala zvířata, která by byla případnou povodní ohrožena, do horních částí zahrady.