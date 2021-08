Veterinární inspektoři zkontrolovali v Odrovicích 56 psů. Množitelka podle ředitele Krajské veterinární správy Jaroslava Salavy uvedla, že je chová v domě, ze kterého mají přístup do otevřené garáže, jedné místnosti a stáje, kde je na podlaze sláma.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Jen na dvoře

V době kontroly byli ale psi jen na dvoře. Růžičková tvrdila, že je mívá i na dvou zahradách. „Prohlídkou zahrad byla zjištěna přítomnost exkrementů, chovatelka uvedla, že tam psy od minulého týdne nepouští z důvodu obav o jejich bezpečnost,“ popsal ředitel. Ve skutečnosti se ale zřejmě bála reportérek Blesk tlapek, které její množírnu přes plot od soudů zdokumentovaly.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Psi označili

Aby při kontrole nedošlo k záměně psů, označili si je veterináři se souhlasem majitelky sprejem. Všichni sice měli čip, u dvou ale chybělo platné očkování proti vzteklině a devět jich bylo vyhublých.

Milena Růžičková se o své množírně odmítla bavit. Reportérky obvinila, že jí chtějí zničit | Kateřina Lang

Pokuta za očkování

Podle inspektorů tak množitelka porušila jak veterinární zákon, tak i zákon na ochranu zvířat proti týrání. Kvůli chybějícímu očkování s ní bude zahájeno správní řízení, ve kterém jí hrozí pokuta až do výše 20 000 korun.

Devět hubených

Kvůli porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy konstatovali, že psi žijí ve stresu a v nevhodných podmínkách, podali zároveň veterináři podnět obci s rozšířenou působností, tedy Pohřelicím, k odběru devíti vyhublých retrívrů. Obci se už ozvali dobrovolníci z Unie práv zvířat a také europoslanec Jiří Pospíšil, kteří nabízejí pomoc s umístěním odebraných psů, a to zcela zdarma.

Není jasné, kde měli psi vodu. Reportérky Blesk tlapek na dvorku viděly jen převrácené kbelíky a lavory | Jana Ulrichová

Další psi v Žabčicích

Ještě než kontroloři do Odrovic dorazili, stihla množitelka část psů ukrýt do nedalekých Žabčic. Tam později veterináři na základě dalšího podnětu Blesk tlapek našli třicet psů, z nichž polovina byla ve špatném stavu. Množitelka tvrdila, že jde o nemocné psy, kteří jsou v léčení, dostala proto čas na to, aby inspektorům doložila veterinární zprávy. Případ tak zdaleka ještě není u konce.

Blesk tlapky získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, kde jsou vidět psi na dvorku | čtenář

Policii to nezajímá

I když v případu padlo několik trestních oznámení, policie se odrovickou množírnou vůbec nezabývá. Podle vyjádření mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého neshledala podezření z trestného činu. Věc proto řeší pouze Krajská veterinární správa ve spolupráci s obcemi jako přestupek.

Na dvoře je spousta harampádí, o které se mohou psi zranit | Jana Ulrichová

Vyhláška ještě letos

Veterináři postupovali v tomto případě velmi opatrně. Podle europoslance Jiřího Pospíšila tomu bylo tak i proto, že dosud chybí platná vyhláška, která by přesně stanovila, co jsou to nevhodné podmínky. V případě Odrovic ale nebylo podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého této vyhlášky potřeba. „S ohledem na to, že policie neshledala jednání trestným činem, nemá na tento případ žádný vliv, zda je již v platnosti vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování,“ uvedl. Na dotaz, kde vyhláška vázne, sdělil, že u ní teď probíhá notifikační řízení v EU. „Po jeho ukončení bude předpis vydán ve Sbírce zákonů. Předpokládáme, že se tak stane ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ dodal.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Zápach a hluk teď nikdo neřeší

Sousedy, které v Odrovicích obtěžoval štěkot smečky psů, zápach výkalů a potkani přelézající z pozemku Růžičkových, pokuta a odběr pouhých 9 psů netěší. Doufají, že jim pomůže petice, kterou iniciovali a předali na obec. „Zrovna dnes tu byl zas velký hluk, pořád ty psy stěhuje sem a tam. Devět z nich je zanedbatelné množství, pro nás se tím nic nezmění. Až se o případ přestanete zajímat, vrátí se sem i ti, které přestěhovala do Žabčic a bůhvíkam ještě, a zas to tu bude smrdět a každý večer budeme poslouchat jejich smutné kvílení,“ řekla sousedka Šárka Hnízdilová. Na tahu je teď obec, pomoci může i policie, například při rušení nočního klidu. Zápach by měla řešit Česká inspekce životního prostředí. Obrátit se mohou i na hygieniky, kteří jsou schopni změřit hlučnost smečky. Pokud pokuty nepomohou, nezbývá podle právníků než podat žalobu k soudu.