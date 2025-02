Za utrpení zvířat dostala šéfka azylu podmínku. Léčba zubožených psů stála půl milionu

Úřady z lupenického azylu z hrůzy odvezly 31 psů a koček, 11 psů přijal do péče spolek Pes nejvěrnější přítel. Jedním z nich byl i Zachariáš, tehdy 5letý rotvajler s průkazem původu. „Byl na tom nejhůř, byl silně podvyživený, trvalo měsíce, než vůbec začal přibírat na váze,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková s tím, že postupně se přidaly i další zdravotní problémy.

Zachariáš s Marcelou Čeperovou, u které našel už trvalý domov | Jana Ulrichová

V kotci s výkaly

Z veterinární zprávy, kterou mají Blesk tlapky k dispozici, vyplývá, že Zachariáš žil zavřený v kotci na vlhké dřevité vlně ve vlastních výkalech, nebyl osvalený, měl přerostlé drápy a byl dehydratovaný. Pelinková k němu nedoložila doklady o vakcinaci ani čipování.

Lenka Pelinková ukázala Blesk tlapkám kotce, kde psi před odebráním žili | Jana Ulrichová

Hubený, nemocný

Po odběru se Zachariáše ujala dočaskářka Marcela Čeperová. „Když ke mně přišel, vážil 36 kilogramů, teď už má 47. Měl ulámané zuby a obroušené drápy, jak se snažil dostat z kotce ven. Léčili jsme záněty v uších, akutní zánět slinivky, kvůli kterému byl hospitalizován na kapačkách. Měl i nález na slezině, který ale naštěstí nebyl zhoubný,“ popsala.

Drahá léčba

Zachariáš byl „nejdražším“ psem z celé kauzy, jeho léčba vyšla na téměř 100 000 korun. Peníze spolku proplatilo město Rychnov nad Kněžnou, které zvířata úředně odebralo.„Celkem jsme od nich za všech 11 psů dostali 412 000 korun včetně paušálu 50 korun na den na psa,“ řekla Simona Štěpánková. Dodala, že dalších téměř 200 000 korun dal spolek ze svého na výbavu pro dočaskářky, krmení včetně diet a doplňků stravy. „Úřadu jsme účtovali pouze veterinární péči,“ řekla. Kolik korun zaplatil úřad za všech 31 zvířat se zatím reportérkám nepodařilo zjistit, protože zodpovědná úřednice byla na dovolené.

Ze Zachariáše je teď mazel, který svou paničku bezmezně miluje | Jana Ulrichová

Výjimečný krok

Krok Rychnovských byl výjimečný, protože úřady se většinou zdráhají odebrat tak velké množství zvířat. Je pro ně náročné najít pro všechny umístění, platit za péči o ně nemalé peníze a podstupovat kvůli tomu i složité papírování. V Rychnově do toho ale šli. „Myslím, že by to udělal každý, kdo by to na místě viděl,“ řekl Pavla Fojtová z odboru životního prostředí, která při odběru zvířat byla. Dodala, že dosud za všech 31 psů a koček zaplatili 553 277 korun. Podařilo se jim ale získat dotaci z ministerstva zemědělství. Díky tomu se jim už 219 095 korun vrátilo, nyní žádají o zbytek.

Takhle to na místě vypadalo. Fotky poskytla reportérkám Martina Tačnerová, která podala | čtenáři

Mají už domovy

Všichni psi, které měl spolek v péči, už mají trvalé domovy, zůstávají napořád u svých dočasných opatrovatelů. Umožnil to soud, který dal provozovatelce Domova na konci cesty zákaz činnosti, odebraná zvířata proto nemůže dostat zpět. Tři psi se toho už ale nedožili.

Doga Barunka se rozsudku nedočkala, zemřela ale milovaná | Jana Ulrichová

Poškodila ostatní?

I když zakladatelka spolku považuje rozsudek nad provozovatelkou Domova na konci cesty za úspěch, některým psím záchranářům se zdá trest příliš mírný. „Představovala bych si doživotní zákaz činnosti tak, aby si už nikdy nemohla pořídit psa a začít znovu, protože to, co dělala, vrhlo špatné světlo na ostatní spolky, které to dělají poctivě,“ řekla Marcela Čeperová.

V době, kdy Blesk tlapky Lenku Pelinkovou navštívily, už byli psi odvezení a azyl se vyklízel | Jana Ulrichová

Dva zákazy

Lenka Pelinková (47) založila Domov na konci cesty původně jako psí hospic, péči o zvířata ale nezvládla a azyl proměnila v psí koncentrák. Zvířata chovala v otřesných podmínkách, což potvrdil i soud, který ji za to letos v lednu potrestal 8 měsíční podmínkou s odkladem na 3 roky. Padly také dva zákazy činnosti, a to pětiletý pro právnickou osobu Domov na konci cesty, a šestiletý pro Lenku Pelinkovou jako fyzickou osobu. Znamená to, že nejenže nesmí provozovat Domov na konci cesty, ale nesmí se zapojit ani do činnosti žádného jiného spolku zabývajícího se péčí o zvířata.