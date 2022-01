Švejdara chce v čele policie nahradit náměstek. Vondrášek se přihlásil jako jediný

Do nabídkového řízení na místo policejního prezidenta se přihlásil jeden kandidát. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo vnitra. Během dnešního dne ještě mohou přijít přihlášky, které případní uchazeči poslali poštou. Česká televize a deník Právo v pondělí uvedly, že přihlášku do nabídkového řízení podal náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Současný policejní prezident Jan Švejdar ve funkci skončí k 31. březnu.