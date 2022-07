Třiadvacetiletý Američan se v sobotu i s příbuznými vydal nelegální cestou na vrchol italské sopky Vesuv. Tam si chtěl udělat selfie, ale mobil mu spadl do jícnu hory. Odvážný chlapík se pokusil mobil zachránit, to se mu ale stalo osudným. Do kráteru spadl za ním! Vydat se pro něj musely desítky záchranářů.