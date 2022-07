Tragicky skončilo páteční pátrání po muži, kterého od úterý 5. července pohřešovali jeho blízcí. Muž byl součástí pětičlenné posádky raftu, který se chystal sjet jeden z jezů v Českém Krumlově. To se ale bohužel nepovedlo.

Neštěstím na vodě se dá předejít

„Měli za sebou asi 15 kilometrů. Projeli řadu jezů a vše zvládli. Pak se dostali na jez Mrázkův mlýn. Najeli do špatného místa nad šlajsnou, kterou minuli. Je tam válec a zhruba metr vysoká stěna, do které narazili. Pak je to vyhodilo,“ popsal pro web Budějcká drbna vodní záchranář Milan Bukáček. Ten byl i osobně přítomen u záchranné akce po pohřešovaném vodákovi.

Na celém neštěstí Bukáčka mrzí to, že se neštěstí dalo předejít. Na zvýšenou hladinu vodního toku, která nehodu raftu způsobila, byli vodáci a majitelé kempů upozorňováni předem. V osudný den byl průtok ve Vltavě čtyřikrát větší, než je obvykle běžné.

Vodáci na Českokrumlovsku objevili tělo muže: Příčinu smrti určí pitva

Problémem bývá i alkohol

Podobným tragickým nehodám předchází podle Bukáčka několik aspektů. Jedním z nich je například špatně nafouklý raft. „Zároveň se netrefili do šlajsny, nevím proč, a také neměli vesty,“ sdělil webu záchranář.

Dalším velmi častým problémem, který je podle Bukáčka velmi alarmujícím, je nenošení záchranných vest. „V úterý jsme viděli, jak na raftu sedí pět lidí, z toho tři děti, a nikdo nemá vesty. Je to nepochopitelné. Vesta je základ, díky ní máte větší šanci, že se vám podaří dítě vytáhnout, i když to v některých situacích není zaručené,“ vysvětlil problematiku odborník. Dodává také, že jedním z nejčastějších problémů, který vodáci stále porušují, je požívání alkoholu. Pod vlivem totiž mnoho vodákům ´naroste hřebínek´ a domnívají se, že vše bez újmy zvládnou.