Muž bodl v neděli ráno na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku druhého muže nožem do břicha. Napadený skončil se zraněním v nemocnici, útočník v cele. Nyní je podezřelý z pokusu o těžké ublížení na zdraví, za což mu hrozí až desetileté vězení.

Oblíbený festival Masters of Rock ve Vizovicích navštěvují desítky tisíc fanoušků tvrdé muziky. O tom, jak akce vypadala očima policie, promluvila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podle ní, navzdory výše řečenému, proběhl poměrně klidně.

Útočil zcela bezdůvodně

Festival se konal od čtvrtka do neděle. Policisté se v souvislosti s ním zabývali několika přestupky v dopravě nebo konflikty mezi lidmi. Nedělní násilný trestný čin byl v tomto ohledu výjimečný. „Po sedmé hodině ráno, bez jakéhokoli důvodu nebo konfliktu, bodl dvaačtyřicetiletý muž loveckým nožem do břicha pětapadesátiletého muže, který procházel kolem. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a převezli do vazební věznice v Olomouci, protože po něm bylo vyhlášeno pátrání v souvislosti s tím, že nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody," uvedla mluvčí.

Napadený muž podle ní utrpěl zranění, se kterým skončil v nemocnici. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu s trestní sazbou tři až deset let odnětí svobody," uvedla Kozumplíková.

Nechyběl alkohol ani drogy za volantem

Za celou dobu konání festivalu zastavili policisté 19 řidičů pod vlivem alkoholu a tři řidiče pod vlivem drog. „Rekordmanem se letos stal třiačtyřicetiletý řidič, který dnes dopoledne při odjezdu z Vizovic nadýchal 1,82 promile alkoholu. Chtěl dorazit do místa svého bydliště vzdáleného 250 kilometrů. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, zákaz řízení motorových vozidel nebo peněžitý trest," uvedla mluvčí.

Také letos přitom měli řidiči možnost přijít na obvodní oddělení policie ve Vizovicích a dechovou zkouškou zjistit, zda už mohou řídit. „Této možnosti jich využilo několik desítek, dnes dopoledne nadýchal jeden z rockerů více než dvě promile alkoholu a musel proto několik hodin počkat, než bude moci město opustit," doplnila Kozumplíková. V roce 2019, kdy se uskutečnil 17. ročník festivalu, odhalila policie při souvisejících kontrolách 21 opilých řidičů.

Letošní Masters of Rock navštívilo přes 20.000 lidí z 36 zemí. K vrcholům čtyřdenní přehlídky patřila vystoupení legendární britské heavymetalové kapely Judas Priest a finské skupiny Nightwish vyznávající symfonický metal. Ve Vizovicích vystoupily i desítky dalších zahraničních kapel, mezi nimi Heaven Shall Burn, Sepultura, Amorphis, Beast in Black, The Dead Daisies, Lacuna Coil, Alestorm, Gotthard, Exodus nebo Testament. Českou scénu zastupovaly například skupiny Citron a Arakain. V nedělním programu naopak chyběla německá formace Orden Ogan, která se z účasti na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvila.