Trojka přátel Dennis, Daniel a Sebastian si chtěli prodloužit drogový večírek v jedné z havířovských hospod. Jan T. jim měl prodat drogy, které Dennis K. nasypal do hrníčku s čajem. Zatímco on a Daniel si jen usrkli, Sebastian obsah hrnku vypil „na ex“. Pak nastaly hrůzné chvíle.

„Začal být malátný, koktal, oči mu lezly z důlků. Pak se začal zmítat v křečích,“ popisovali u Krajského soudu v Ostravě svědci. Až po dlouhých minutách měl Jan T. zavolat sanitku, Sebastianovi se ale navždy zastavilo srdce. Žádný z mladíků netušil, jak smrtící nápoj pije...

Prodal jim čistý pervitin

„Kluci chtěli po Janovi T. extázi a na stůl dali dva tisíce korun. Jenže on měl u sebe jen pervitin. Chamtivost ho asi přiměla jim prodat čistý pervitin, ale tvrdil, že jde o jeho „lehčí“ variantu speed. Netušili, co pijí, mohlo to zabít všechny,“ řekl Blesk.cz zdroj.

Speed je stimulační droga na bázi amfetaminu. Vaří se podobně jako příbuzný pervitin neboli metamfetamin.

Jan T. je v průšvihu, pokud se prokáže, že to byl on, kdo drogy prodal. U Dennise K. je pře mezi žalobou a obhajobou, zda tím, že drogy smíchal s čajem, o čemž všichni věděli, vůbec spáchal trestný čin. Oba muži vinu popírají, hrozí jim však 10 až 18 let basy.

„Léčili“ ho mlékem!

Kolabujícího Sebastiana se jeho kamarádi i Jan T. snažili rozchodit po hospodě, lili do něj vodu, ale nic nepomohlo. Pak ho vzali ven na vzduch, kde jim někdo poradil, že mu mají podat citrony a mléko. To udělali, Sebastian však kolaboval dál. Až pak zavolali sanitku.

Podle výpovědí svědků měla trojice kámošů za sebou v době incidentu dva dny bezesného „kalení“. Měli v sobě alkohol, kokain, extázi i pervitin. „Pitva ukázala, že Sebastian toho měl v sobě tolik, že mu hrozil kolaps po čemkoli dalším, co by si vzal,“ řekl zdroj, se kterým u soudu Blesk.cz mluvil.

