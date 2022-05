Šikana od spolužáků, útěky do vlastního světa, drogy, chlast a hádky s mámou. Šimon S. (20) žije neradostný život a teď se ještě zhoršil. U soudu se zpovídá z toho, že zavinil smrt souseda (†77).

Matka Šimonovi S. vyčítala drogy, on jí zase nepochopení jeho depresí. Po Vánocích v roce 2020 jedna z takových hádek vygradovala a mladík vyběhl z bytu v Jablunkově.

Na chodbě ho ale chytil soused (†77) za oblečení. „Co tu křičíš?,“ ptal se. Mladík se snažil vymanit z držení a do muže strčil. Ten spadl a bacil se hlavou o zem. Zemřel na krvácení do mozku.

Krajský soud teď řeší, jak se vše událo. „Moc mě to mrzí. Nejsem násilný člověk. Nečekal jsem, co se stane, vždyť mám jen 50 kilo. Celé je to velké nedorozumění,“ kál se Šimon S.

Hrozí mu až 10 let vězení, státní zástupkyně navrhla pět let.

