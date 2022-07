Čech Pavel Hrůza, který pracoval na ropném poli Ghaní v Libyi, zmizel před sedmi lety. Jeho a dalších osm cizinců unesla pravděpodobně místní odnož tzv. Islámského státu. Tři roky od začátku jeho pohřešování nechala Pavlova manželka muže prohlásit za nezvěstného, nyní by chtěla, aby byl prohlášen za mrtvého. To však zatím nejde.

Pavel z Velkého Meziříčí pracoval na libyjském ropném poli Ghaní jako kuchař pro rakouskou společnost VAOS. Na turnus podle manželky odjel o několik dní dříve, protože jeho kolega onemocněl. V březnu roku 2015 byl společně s dalšími osmi lidmi unesen.

Za jejich zmizením stojí pravděpodobně odnož radikální islámské teroristické organizace Islámský stát. Pátrání po unesených dlouho znemožňovala skutečnost, že v Libyi rozvrácené občanskou válkou se donedávna odehrávaly prudké boje.

Ani po sedmi letech nejsou o zmizelém Čechovi žádné zprávy. V roce 2018 ho manželka Radka nechala soudem prohlásit za nezvěstného. „Stále doufám, že je naživu, ale trvá to už moc dlouho,“ svěřila se po soudu Deníku.

Ostatky v masovém hrobě?

Podle webu také paní Radka soud nedávno žádala, aby jejího manžela prohlásil za mrtvého. To však podle jejího právníka Jaroslava Pavlase zatím nejde. Soud může osobu uznat za mrtvou až pět let poté, co byla prohlášena za nezvěstnou. U Pavla Hrůzy lhůta uplyne v roce 2024.

Minulý rok rakouský deník Kronen Zeitung informoval, že ostatky Čecha by měly být v masovém hrobě. Ministerstvo zahraničí však zprávu nepotvrdilo.

„Nemůžeme potvrdit, že by v masovém hrobě v Libyi byly nalezeny ostatky českého občana. A to z důvodu, že na místě nelze provést forenzní analýzy. Ministerstvo zahraničí se věcí zabývá," řekl tehdy Blesku mluvčí ministerstva zahraničí Jakub Augusta.

Jaroslav Pavlas minulý týden Deníku sdělil, že ohledně této skutečnosti nemá rodina žádné nové informace.