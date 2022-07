Bouřka, která se minulý týden prohnala Kolínskem, změnila životy Kláry, Roberta i jejich dvou synků. Elektrický výboj udeřil do jejich domu a zapálil ho. Plameny je připravily o dům i o vše potřebné k životu.

V osudný den kolem páté hodiny odpoledne se paní Klára vracela z obchodu. V dešti běžela z auta domů, když se ozvala obrovská rána. „Kluci plakali, že se bojí, manžel vypojil vše ze zásuvek, které vyhořely. Pak zjistil, že na půdě hoří. Běžel do auta pro hasičáky s tím, že se to ještě povede zachránit... ale bohužel,“ popsala příšerný zážitek paní Vašková Blesku. Když odváděla vyděšené chlapce a dva psy k sousedům, manžel už na ni křičel, aby zavolala hasiče.

Táta skončil v nemocnici

„Pak přišla panika, běžela jsem se sousedy zpět do hořícího domu. Doufali jsme, že se nám povede zachránit pár věcí, ale když jsme vyběhli do patra, plameny už se dostaly přes dveře půdy. Museli jsme ven!“ doplnila maminka s tím, že její manžel v domě zůstal a snažil se alespoň zachránit věci chlapců, které házel z balkonu.

„Během chvilky přijeli hasiči a my už jen smutně koukali, jak nám hoří střecha nad hlavou.“

Robert se bohužel nadýchal kouře a skončil v nemocnici. „Byl to hrozný večer, na který nikdy nezapomeneme,“ řekla Klára. Rodinu nyní čeká velká a nákladná rekonstrukce, na kterou ovšem nemají dostatek financí. Pojistku totiž uzavřeli už před časem a v současné době jim už náklady na opravy nepokryje. Zbourat přitom bylo nutné celé horní patro. Jejich blízcí se proto rozhodli pro rodinu uspořádat sbírku.

„Klárka je zdravotní sestřička, která si nikdy na nic nestěžuje a snaží se pomáhat okolí jak jen to jde. Spolu se starostlivým taťkou Robertem vychovávají dva malé raubíře a jsou to lidé, na které se může člověk vždy obrátit,“ popsala manžele zakladatelka sbírky Dana. „Jestli je tohle moment, kdy jim můžeme pomoci my, neváhejme, prosím!“ doplnila.

Přispět nešťastné rodině, která z nenadání přišla o vše, může každý libovolnou částkou na crowfundingové platformě Donio. Vybrané peníze budou použity nejenom na opravu domu, ale také na běžné potřebné věci, například oblečení a hračky pro děti, které v domě také shořely. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám od toho dne pomohli, solidarita lidí je úžasná,“ řekla na závěr paní Vašková.