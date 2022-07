V rozhovoru pro CNN teenagerka uvedla, že při napadení se jí podařilo zachovat chladnou hlavu a myslela si, že žraloka lze odradit ranou do nosu. Addison se nejdříve nepodařilo parybu zahnat, přestože ji „mlátila do obličeje a šťouchala do očí“. Při obraně ji naopak žralok kousl do ruky a vážně jí poranil nohu.

Na pomoc jí naštěstí přispěchal její bratr Rhett Willingham. „Uslyšel jsem její křik, ale nemohl jsem ji najít. Až když se vynořila, všiml jsem si žraloka, ale i krve kolem ní,“ pověděl novinářům mladý muž, který nakonec dravce odehnal.

Addison se nyní léčí v nemocnici, ale její vyhlídky nejsou moc slibné. Ve svém posledním příspěvku na facebooku napsala, že „o nohu nejspíš přijde“. Lékaři pravou končetinu amputují těsně nad kolenem. Během blízké operace odeberou z dolní části nohy svalovou tkáň a kůži, kterou obepnou stehenní kost. Amputovanou část v budoucnu nahradí protézou.