Čeští turisté uvízli v Tatrách: Při výstupu je zastihla bouře a krupobití!

Slovenští horští záchranáři museli na pomoc dvojici českých turistů, kteří vyrazili na túru do Západních Tater. Turisté se právě nacházeli v oblasti Tri Kopy, když je zastihla bouřka a krupobití. Nezbývalo jim tak nic jiného, než vyčkat na pomoc záchranářů. Záchrannou akci ale komplikovalo špatné počasí. Na pomoc pak záchranáři vyjížděli i polským turistům.

„V podvečerních hodinách, krátce po sobě, kontaktovali tísňovou linku Horské záchranné služby se žádostí o pomoc dvojice českých a polských turistů, kteří v bouřce a krupobití, nezávisle od sebe, uvízli v oblasti Trech Kop a mezi Hrubou kopou a Tremi kopami,“ uvedli záchranáři na svých oficiálních stránkách.

Záchranné akce ale komplikovalo špatné počasí. Záchranáři nemohli nasadit leteckou techniku. Do terénu proto vyjely dvě skupiny horských záchranářů. „Turisty po příchodu na místo zateplili, poskytli jim nepromokavé oblečení, přilby, sedací úvazy a za jištění lanovou technikou je provázeli za silné bouře do Smutného sedla,“ píší záchranáři s tím, že s českými turisty sestoupili až do Žiarské doliny, kde měli auto. Záchranáři apelují, aby turisté sledovali předpověď a vývoj počasí.