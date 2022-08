Cestovka Sunflower končí, v zahraničí má 90 klientů. Další už neodletí

Cestovní kancelář (CK) Sunflower Tours ohlásila ukončení činnosti, chystá návrh na insolvenci. Vyzvala zákazníky, kteří mají koupený zájezd s odletem v nejbližších dnech, aby necestovali na letiště, protože nebudou odbaveni. Uvedla to na svém webu. V zahraničí má podle Slavia pojišťovny, u které je pojištěna pro případ úpadku, 90 klientů. Lidé na rekreaci budou moci ve svých hotelech dokončit pobyt, do Prahy se vrátí původně plánovanými linkami. Celkově se úpadek týká zhruba 300 zákazníků. ČTK to dnes sdělil mluvčí pojišťovny Václav Bálek.