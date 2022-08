Vladimíra (†24) zabil mobil zapojený v nabíjecí stanici: Policie obvinila tři lidi!

Mladý Vlado pocházel z obce Slovinky v okrese Spišská Nová Ves. Minulý rok v létě se rozhodl jít se dvěma kamarády relaxovat do přírody v Zemplínské Šíravě. V rekreačním středu u obce Vinná ho ale zasáhl elektrický proud.

Stalo se to ve chvíli, kdy vyšel ven z vody a dotkl se svého telefonu napojeného do veřejné nabíjecí stanice. I přes rychlou pomoc na místě zemřel.

Slovenská policie tragédii vyšetřovala rok. Podle serveru Nový Čas obvinila tři lidi z usmrcení mladíka. Podle novin jde o starostu obce Vinná Marina M., jeho předchůdce Jozefa K. a elektrotechnika Mirka G.

Slovenský deník Korzár uvedl, že podle rodiny zemřelého mladíka existuje podezření, že se obec společně s technikem snažila vyhotovit dokument o vizuální odborné prohlídce v červnu loňského roku. Měli se tím snažit navodit dojem, že byl rozvaděč před letní sezónou kontrolován bez zjištění nedostatků.

„Kdyby dělali ty kontroly, jak měli, nic by se nestalo. Měly tam být nainstalovány proudové chrániče na zásuvkách, to by syna jen potřáslo a nic by mu neudělalo. Byl by tady. Vím to, protože v tom oboru pracuji, ty proudové chrániče vyrábím. Strašně nám chybí, i naší pětileté vnučce, které byl Vladek kmotrem,“ vyjádřila se k tragédii maminka zemřelého muže Marcela.