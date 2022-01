Pět let neměla rodina Andrey Vlčekové ponětí, co se s ní stalo. Maminka zmizela v roce 2016 poté, co odvezla svého synka do školky. Až v roce 2021 přišlo rozuzlení. Policie našla její ostatky v sudu s kyselinou a z její smrti byl obviněn její exmanžel Miroslav, který si měl vraždu své bývalé manželky objednat u tří mužů. Vlček dostal dvanáct let, nicméně se znovu objevil před soudem. Prokurátor ho chce stíhat za úkladnou vraždu.

Slovensko šokoval případ Andrey Vlčekové, která 13. prosince 2016 zmizela poté, co odvezla svého synka do školy. Domů se už nevrátila a její rodina pět let netušila, co se s ní stalo. Až v roce 2021 policie oznámila, že v objektu ve Vel´kých Ripňanech objevila sud s kyselinou a testy potvrdily, že se v sudu nachází pozůstatky nezvěstné ženy. „Kyselina nerozpustí všechno, to se potvrdilo i v tomto případu. Dnes se dá pěkně zkoumat i jediný vlas, zub či kapka krve a na základě toho dokázat, o koho šlo,“ uvedl pro slovenský deník Plus Jeden Deň kriminalista Matej Snopko.

Objednaná vražda

Po několika letech se tak začal případ rozplétat. Strážci zákona začali stíhat jejího exmanžela Miroslava, jenž si měl její únos objednat u trojice mužů Vojtěcha O., Mladena D. a Jozefa P. Za únos vlastní ženy měl Miroslav Vojtěchovi O. slíbit 30 tisíc eur (víc jak 733 tisíc Kč), luxusní auto Porsche a dům. Za čin Vojtěch O., který před soudem činu litoval, dostal šest let a osm měsíců. Jozef P. byl držen ve vazbě, nicméně posléze ho propustili na svobodu a Mladen D. si odpykává trest za jinou trestnou činnost.

Znovu před soudem

Motivem únosu a následné kruté vraždy měla údajně být pomsta za to, že Andrea proti svému exmanželovi svědčila v jiných případech. Miroslav za skutek dostal dvanáct let za mřížemi, ovšem tím se případ zcela neuzavřel. Již minulý rok podle výše zmíněného deníku Specializovaný prokurátor Daniel Lipšic oznámil, že chce Miroslava stíhat za úkladnou vraždu. Obžalovaný se v pátek objevil před soudem v Trnavě, kde se znovu případ projednával.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých