Ohanbíčko a stydké kůstky: Známá influencerka dostala slizkou zprávu, viní učitele z Ostravy

Štěpánka Cimlová zprávu veřejně sdílela na svém hojně sledovaném facebookovém profilu Štěkánka The Učitelka. „Navrhuji, aby se někdo obětoval a slečně Štěkánce konečně promnul ohanbíčko (nejlépe opakovaně), aby se nedostatku jiné činnosti přestala zabývat blbostma…,“ píše se mimo jiné ve zprávě.

Stejná zpráva se poté objevila ještě pod jedenácti dalšími veřejnými příspěvky na Štěpánčiných stránkách. Zveřejněný příspěvek vyvolal obrovskou vlnu zájmu a dotyčný pedagog nakonec v diskuzi odpověděl, že nic takového nepsal, že se mu kdosi naboural do účtu…. A oplzlé komentáře poté náhle zmizely…

U hudebníkova facebookového profilu bylo možné si také prohlédnout odkaz na klip zpěvačky Seleny Gomez z letošního srpna, který pod svým jménem okomentoval podobně lechtivými slovy: „Při této písni vyju na měsíc i na slunce…jak se s tím ta její pusinka mazlí…aúúúúú!“ I tento post ale náhle zmizel…

Pedagog: Nepsal jsem to!

Blesk ostravského muzikanta oslovil s prosbou o vyjádření. Pedagog vše označil za nesmysl. „Mě na to upozornil kamarád, já to ale opravdu neřeším. Mám vždycky otevřený počítač, mám pořád otevřený profil, takže jestli to udělal někdo z mých příbuzných nebo kamarádů, tak je mi to opravdu jedno. Napsal jsem, že se jedná o to, že jsem to nepsal já, a tím to pro mě končí,“ vysvětlil pro Blesk a dodal: „Mě se žádné facebookové kecy nedotýkají. Budu si teď odhlašovat profil, to je jediné, co si z toho vezmu,“ dodal muzikant.

„Takže před měsícem šel někdo kolem a postnul tam Selenu a teď zase ten samý člověk (protože jsou to dost podobné oplzlosti) píše mně? A proč jako?"kontruje influencerka Štěpánka Cimlová.

Tento příspěvek po zveřejnění obscénní zprávy z pedagogova účtu náhle zmizel. | archiv Štěpánky Cimlové

Odbornice: Sexuální obtěžování

Chování tohoto typu ohodnotila také Johanna Nejedlová z neziskové organizace Konsent, která se zabývá problematikou sexuálního obtěžování a obecně sexuálním vzděláváním.

„Zprávy tohoto typu jsou jednoznačně sexuálním obtěžováním, jsou vulgární a velmi nevhodné, a pokud by se opakovalo, mohou hraničit s kyberšikanou. Od lidí v roli pedagoga bychom měli očekávat vyšší standardy etického chování. Ženy se ale bohužel s obdobným chováním setkávají poměrně často, a to nejen online, ale i offline.

Pokud to je jediný incident, je skutečně možné, že se někdo vydával za něj. Jiné komentáře ale naznačují, že se mu to děje častěji, což je značně podezřelé. Nevím, jak člověk, který se chová takto, může mít respekt svých studujících,“ přemýšlí Johanna Nejedlová.

K celé situaci se vyjádřila také škola, pro níž pedagog pracuje: „Vzniklou situací se vedení školy zabývá. Autorem příspěvku je cizí osoba, která napadla uvedený účet na instagramu i na FB. Příspěvky tohoto typu rozhodně škola neschvaluje.“

Jak se žilo dětem v socialistickém Československu? Zavzpomínejte na jesle, pionýrské tábory nebo mončičáky