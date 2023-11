Partička mužů zbila v Liberci taxikáře: Po dvanácti ranách skončil v nemocnici

Incident se stal na státní svátek 28. října po 22:30 v Barvířské ulici. Řidič taxi se před podnikem BarBar dostal nejprve do slovního konfliktu se skupinou mužů kvůli tomu, že stáli na ulici a on nemohl projet. „Když je vyzval, aby silnici uvolnili, reagovali podrážděně a chvíli na něj pokřikovali neslušná slova. Nakonec odešli do baru BarBar a on se se svým vozidlem nadále zdržoval v Barvířské ulici,“ uvedla mluvčí liberecké policie Ivana Baláková.

Po několika minutách stejná skupinka mužů opět vyšla ven, šlo o čtyři mladíky ve věku od 25 do 35 let a jednoho staršího muže ve věku od 50 do 55 let. Jeden ze skupiny mladíků byl nejspíš jeho synem. Řekl totiž: „Ty nebudeš mýmu tátovi říkat, aby uhnul ze silnice."

Muži řidiče tloukli pěstmi do obličeje i hlavy a dostal od nich také takzvanou hlavičku. „Ran pěstí utržil nejméně 12. Fyzicky ho napadli čtyři členové party, pátý jim sekundoval," dodala Baláková. Muži se poté, co usoudili, že má řidič dost, vrátili do baru.

O pomoc při zjišťování totožnosti útočících mužů žádá policie veřejnost. Svědci mohou volat na bezplatnou linku 158 nebo telefonní číslo 974 467 100, případně přijít osobně na služebnu obvodního oddělení policie v Krajinské ulici.