Slovák Jozef v Irsku zavraždil učitelku: Zřejmě dostane doživotí

Soud v Dublinu ve čtvrtek shledal 33letého Slováka vinným z vraždy mladé učitelky. Podle irských zákonů musí být za vraždu Jozef P. odsouzen do vězení na doživotí.

Třiadvacetiletá Ashling Murphyová, učitelka na základní škole a folková hudebnice, byla zavražděna loni v lednu, když si šla zaběhat ke kanálu v Tullamore. Útočník jí zasadil 11 bodných ran do krku.

Podle prokuratury byly důkazy o tom, že se činu dopustil dotyčný Slovák, "zdrcující". Muž vinu během procesu, který začal minulý měsíc, popřel. Tvrdil, že se Murphyové snažil pomoci poté, co na ni zaútočil nějaký jiný muž, který prý bodl i jeho. Nicméně svědkyně vypověděla, že viděla, jak Slovák držel Murphyovou na zemi.

U soudu již dříve promluvila svědkyně Jenna Stacková, která si osudný den byla u kanálu zaběhat se svou kamarádkou Aoif Marronovou. Učitelka základní školy řekla, že slyšely hlasité šustění a přes živý plot viděly skrčeného muže. Na místě bylo kolo, a tak si nejdříve myslely, že měl někdo nehodu. Muž byl k nim otočený zády. „Jsi v pořádku?“ zavolala na něj. Ovšem pak si všimly dívčích nohou. Dívce neviděly do tváře, pouze viděly její nohy, které prý „kopaly, jako by křičela po pomoc.“

„Bylo to děsivé. Mluvil s cizím přízvukem. Měl oholenou hlavu, nažloutlou pleť, tmavé obočí a tmavé strniště na obličeji. Stále seděl, dívka stále kopala, byl skloněný,“ popsala scénu s tím, že si myslela, že jde o znásilnění a chtěla volat policisty, ale neměla u sebe mobil. Upozornily proto kolemjdoucí a následně i policejní hlídku.

Odsouzen bude 17. listopadu. Portál The Irish Times píše, že muž s rodinou přijel do Irska před deseti lety. Dříve pracoval jako stavební dělník v Česku. The Guardian uvádí, že tento případ Irsko šokoval a rezonoval i v Británii, kde série vražd v té době upozornila na problém, jakým je násilí na ženách.