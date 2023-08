Nejhorší vražedkyni dětí čeká peklo: Zemře ve vězení pro největší zrůdy!

Deník The Guardian informoval o instituci, kde by třiatřicetiletá žena měla strávit zbytek svého života. Věznice se nachází na severu Anglie v obci Low Newton. Ve Velké Británii se jedná o pojem, jelikož zde vedle běžných trestankyň žije několik, které vyžadují zvýšenou ochranu.

Jednou z nich je i Joanna Dennehyová. Ještě jako šestnáctiletá utekla z domovu s o pět let starším přítelem. Když dívka zjistila, že je těhotná, začala se sebepoškozovat a nadměrně pít a užívat drogy. V devětadvaceti se poprvé podívala za mříže, kde jí lékaři diagnostikovali antisociální a obsedantně kompulzivní poruchu.

Nedlouho poté, co byla propuštěna, spáchala sérii vražd. Na jaře 2013 ubodala tři muže. U soudu se ke všem vraždám přiznala a byla odsouzena k doživotnímu trestu. Ve vězení se zamilovala do jedné z trestankyň a obě se pokusily spáchat sebevraždu. Poté byla převezena do Low Newtonu.

Mezi tamní bývalé vězeňkyně patřila Rose Westová. Spolu se svým manželem Fredem mezi lety 1973 a 1987 mučila a zavraždila devět mladých dívek. Britská média o případ, který se dostal na světlo v polovině devadesátých let, značně informovala. Novinářům se mimo jiné podařilo zjistit, že rodiče fyzicky týrali své dvě děti.

Dříve si zde svůj trest odpykávala Tracey Connellyová, která spolu s dalšími dvěma osobami týrala svého ročního syna. Chlapeček na následky zranění zemřel. Poslední zločineckou celebritou je Sharon Carrová. Ta se do společenské povědomí dostala pod přezdívkou „Ďáblova dcera“. Ve svých dvanácti letech brutálně zavraždila o šest let starší dívku. Opakovaně jí nožem bodla do vagíny a řitního otvoru.